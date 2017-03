Ce spun astrele azi, 20 martie

Aspectul astrologic dominant de azi este conjunctia Luna-Saturn, care imprima dorinta de a avea mai multa siguranta în plan sentimental si stabilitate în camin. Sub aceste influente astrale este recomandat sa ne ocupam mai putin de afaceri si sa petrecem mai mult timp in familie, impreuna cu cei dragi. Este un context astrologic de scurta durata, care dispare dupa circa o zi, odata cu destramarea conjunctiei Luna-Saturn.



Berbecul

Se pare ca astazi va cam lipseste entuziasmul caracteristic Berbecilor. S-ar putea sa nu aveti chef de munca si sa nu va tenteze nici sa iesiti in lume.

Va puteti permite un scurt ragaz de introspectie si meditatie. Totusi, daca prietenii vor sa va scoata din casa, ar fi bine sa nu-i refuzati.

S-ar putea sa va preocupe o anumita problema ramasa nerezolvata. Recomandarea eAstrolog.ro este sa o lasati deoparte si sa va detasati cateva zile, fiindca sunt sanse sa constatati ca este mai usor de rezolvat decat vi se pare acum.



Taurul

In contextul astral de azi, este posibil ca Taurii sa intampine diverse dificultati in activitatea profesionala si in afaceri.

In plan profesional este recomandat sa va limitati la activitati de rutina, in care riscul de a gresi este mic, si sa nu incepeti activitati noi. In afaceri, ar fi bine sa amanati pentru cateva zile toate actiunile importante, inclusiv negocierile.

Este insa o zi buna pentru a petrece mai mult timp impreuna cu persoana iubita si pentru a-i da o mana de ajutor.



Gemenii

Este posibil ca unii Gemeni sa nu prea fie in apele lor azi.

S-ar putea sa intampinati dificultati de comunicare, desi de obicei nu aveti probleme din acest punct de vedere. Cauza este configuratia astrala a momentului, care are efecte timp de numai o zi.

Ar fi bine sa amanati intalnirile programate pentru azi.

Nu sunt recomandate nici deciziile privind eventualele investitii sau achizitii, fiindca exista riscul sa gresiti.



Racul

Racii pari sa fie azi si mai sensibili decat de obicei. Daca aveti impresia ca va este greu sa va concentrati, nu este cazul sa va ingrijorati, pentru ca este doar efectul - de scurta durata - al contextului astral al zilei.

S-ar putea, de asemenea, sa va simtiti obosit. Prin urmare, este recomandat sa va limitati la activitati simple, de rutina.

Daca trebuie sa lati decizii delicate in chestiuni financiare, ar fi bine sa le amanati pentru cateva zile si, intre timp, sa va sfatuiti cu familia.



Leul

Pare sa fie o zi relativ dificila pentru unii Lei, care s-ar putea sa nu se simta in forma.

Este, insa, o zi buna pentru a va retrage in liniste, pentru odihna si incarcarea bateriilor, eventual pentru a va ocupa de un hobby relaxant.

S-ar putea sa fiti tentat sa cumparati un obiect scump, pe care vi-l doriti de ceva timp dar care nu va este cu adevarat necesar. Recomandarea eAstrolog.ro este sa amanati aceasta decizie, pentru ca riscati sa va para rau mai tarziu.



Fecioara

Pentru Fecioare, ziua de azi este favorabila activitatilor casnice si relatiilor cu partenerul de viata si cu familia in general. Aveti posibilitatea sa faceti diverse mici schimbari sau reparatii in locuinta.

In plan profesional si in afaceri este recomandat sa fiti cat mai atent si prudent, fiindca se intrevad dificultati si riscuri mai mari decat de obicei.

Nu este o zi buna pentru negocieri si pentru a lua decizii importante.



Balanța

Se pare ca pe Balante le asteapta o zi destul de agitata, cu numeroase probleme de rezolvat. Este posibil sa intampinati si dificultati de natura financiara.

Puteti rezolva totul cu brio daca va puneti la bataie creativitatea si nu faceti economie de efort.

Va recomandam sa petreceti seara alaturi de cei dragi. Meritati sa va destindeti dupa o zi grea si aveti nevoie sa va incarcati bateriile.



Scorpionul

Configuratia astrala a zilei de azi le-ar putea scoate in cale Scorpionilor diverse obstacole si dificultati.

In plan profesional si in afaceri este recomandat sa amanati activitatile delicate sau dificile. Deciziile luate azi risca sa fie eronate si sa provoace pagube.

Este, insa, o zi buna pentru activitati casnice si pentru a petrece mai mult timp impreuna cu cei dragi.



Săgetătorul

La locul de munca sau in afaceri se pare ca pregatiti un proiect ori o lucrare noua sau intentionati sa faceti o schimbare importanta in activitatea curenta. Este recomandat sa nu luati o decizie finala azi, fiindca riscati sa pierdeti din vedere un aspect important, care ar putea sa va creeze probleme.

Este o zi favorabila activitatilor casnice si relatiilor cu familia si cu prietenii. Aveti posibilitatea sa petreceti o seara relaxanta alaturi de cei dragi.



Capricornul

Se pare ca astazi nu sunteti prea comunicativ si este posibil sa aveti dificultati de concentrare. Este recomandat sa va limitati la activitati simple, de rutina, in care riscurile de a gresi sunt minime.

Nu este momentul sa luati decizii importante sau sa demarati lucrari noi.

Va sfatuim sa nu refuzati comunicarea cu cei din jur, pentru ca riscati sa apara neintelegeri in relatiile cu cei dragi.



Vărsătorul

Varsatorii par sa fie azi in forma din punct de vedere intelectual si creativ.

Este un moment bun pentru a concepe proiecte de afaceri si strategii noi. Acest context astral favorabil fiind de scurta durata, ar fi bine sa va organizati timpul cat mai eficient.

Domeniile cele mai favorizate azi sunt activitatile casnice si relatiile cu prietenii si familia. Puteti sa petreceti o seara placuta impreuna cu cei dragi.



Peștii

Este posibil sa nu fiti intr-o stare de spirit prea buna si sa aveti impresia ca partenerul de viata va neglijeaza.

Profitati de ocazia de a sta de vorba cu un prieten despre problema care va framanta!

Chiar daca sunteti tentat sa va izolati, va sfatuim sa nu evitati dialogul cu partenerul de viata.