Ce spun astrele azi, 19 martie

Trigonul Lunii cu Mercur favorizeaza deciziile temeinice si manifestarea bunului simt in relatiile cu ceilalti. Este o zi buna pentru schimburi de idei, pentru comunicare in general si pentru a lua decizii cu maxima luciditate.



Berbecul

Aveti sanse mari de succes in afaceri, dar se pare ca sunteti nevoit sa faceti mai multe drumuri scurte.

O persoana mai in varsta care va apreciaza corectitudinea este dispusa sa va acorde un sprijin consistent.

In partea a doua a zilei este posibil sa intampinati probleme in plan sentimental. Le puteti rezolva, cel putin partial, dand dovada de diplomatie si intelegere.



Taurul

Este posibil ca un vecin sau un prieten apropiat sa va invite la o intrunire. Desi invitatia va cam incurca planurile, merita sa o acceptati fiindca sunt sanse sa faceti cunostinta cu o persoana deosebita cu care veti lega o prietenie durabila.

Va puteti baza pe intuitie, dar ar fi bine sa ascultati si sfaturile prietenilor.



Gemenii

Chiar daca sunteti preocupat de probleme personale presante, ar fi bine sa acordati mai multa atentie relatiilor cu persoana iubita.

O iesire in doi v-ar ajuta sa va deconectati de la problemele cotidiene si v-ar apropia mai mult de partenerul de viata.

Va sfatuim sa amanati pe alta zi schimbarile pe care v-ati propus sa le faceti astazi.



Racul

Sunteti in forma si aveti posibilitatea sa rezolvati o problema financiara a familiei.

Puteti sa va ocupati de probleme serioase din domeniul afacerilor si sa finalizati lucrari incepute cu mai mult timp in urma.

Este o zi buna si pentru comunicarea cu persoanele mai in varsta.



Leul

Este posibil ca o persoana draga din familie sa va ofere un cadou de care va bucurati in mod deosebit.

Capacitatea de comunicare este excelenta azi si va ajuta sa rezolvati o problema financiara.

In partea a doua a zilei, un prieten v-ar putea invita la o petrecere. Va sfatuim sa fiti cumpatat.



Fecioara

In cursul diminetii este posibil sa luati luati o decizie in urma careia sunteti nevoit sa va schimbati programul.

Este o zi buna pentru rezolvarea problemelor financiare, dar va recomandam sa evitati speculatiile de orice fel.

Prietenii v-ar putea invita sa participati la organizarea unui eveniment interesant. Puteti sa va bazati pe intuitie.



Balanța

Capacitatea de comunicare este azi la cote inalte. Prin urmare, este o zi buna pentru negocieri in afaceri si pentru discutarea chestiunilor delicate in plan sentimental si in familie.

Este posibil sa fiti nevoit sa va planificati o calatorie in interes familial.

Puteti avea castiguri importante din activitati comerciale.



Scorpionul

Aveti sanse mari de succes intr-o calatorie in interes profesional. Va sfatuim sa aveti rabdare si sa evitati discutiile in contradictoriu cu partenerii.

In partea a doua a zilei, aveti posibilitatea sa rezolvati o problema sentimentala mai veche.

Din punct de vedere financiar nu ar trebui sa aveti motive de ingrijorare.



Săgetătorul

Se pare ca trebuie sa luati o decizie importanta in privinta relatiilor cu persoana iubita.

In prima parte a zilei sunteti tentat sa va implicati in mai multe activitati in acelasi timp. Puteti sa va bazati pe ajutorul prietenilor.

Aveti posibilitatea sa obtineti castiguri financiare, dar nu din speculatii.



Capricornul

S-ar putea sa plecati intr-o calatorie neprevazuta in interes familial.

Este o zi favorabila comunicarii si negocierilor. Aveti sanse sa finalizati o lucrare in care ati investit bani si efort.

Evitati discutiile in contradictoriu cu un barbat mai in varsta!



Vărsătorul

Ziua de azi este favorabila comunicarii si calatoriilor in interes de afaceri.

Pe plan sentimental este posibil sa luati o decizie care va determina schimbari benefice pe termen lung.

Seara s-ar putea sa fiti invitat la prieteni. Nu neglijati odihna!



Peștii

Este posibil sa primiti un cadou de la persoana iubita si sa fiti invitat intr-o calatorie impreuna cu prietenii.

In partea a doua a zilei s-ar putea sa fiti nevoit sa luati o decizie importanta pe plan sentimental.

O veste neplacuta din cursul serii v-ar putea determina sa va modificati programul pentru maine.