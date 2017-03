Un craniu de 400.000 de ani ar putea elucida misterul originii omului de Neanderthal

Descoperirea în Portugalia a unui craniu de hominid fosilizat datând de acum 400.000 de ani ar putea elucida evoluția strămoșilor oamenilor în Europa și în special originea omului de Neanderthal, sau Homo neanderthalensis, un văr al omului dispărut în urmă cu circa 30.000 de ani, relatează AFP.

Este vorba despre cel mai vechi craniu fosilizat de hominid descoperit în Peninsula Iberică, ceea ce "marchează o contribuție importantă la înțelegerea evoluției umane în timpul perioadei așa-numite a Pleistocenului mediu în Europa și în special a originii Neanderthalilor", estimează membrii unei echipe internaționale de cercetători.

Descoperirea lor a fost făcută publică luni în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) din SUA.

Înainte de această descoperire, evoluția strămoșilor oamenilor în Europa în timpul acestei perioade a fost foarte controversată din cauza rarității și a datării nesigure a fosilelor dintr-o perioadă de 200.000 până la 400.000 de ani, au dezvăluit oamenii de știință.

Vârsta craniului a putut fi stabilită mai precis datorită datării sedimentelor și stalagmitelor în care a fost găsit craniul.

"Această nouă fosilă este foarte interesantă pentru că această regiune a Europei este crucială pentru a înțelege originile și evoluția omului de Neanderthal", a explicat Rolf Quam, profesor adjunct de antropologie la Universitatea Binghamton (New York) și unul dintre coautorii descoperirii.

"Craniul, găsit în 2014 într-un sit de la Aroeira, împărtășește trăsături anatomice cu alte fosile din aceeași perioadă descoperite în nordul Spaniei, în sudul Franței și în Italia", a precizat el.

Datorită acestui fapt, acest craniu "sporește diversitatea anatomică a colecției de fosile de hominizi din această perioadă în Europa, sugerând că populațiile prezentau diferite combinații de caracteristici morfologice", a adăugat antropologul.

Craniul și cei doi dinți descoperiți care prezentau semne de uzură arată că este vorba despre un individ adult căruia nu i s-a stabilit nici sexul și nici specia.

Acesta prezintă trăsături morfologice tipice pentru ceea ce pare a fi un strămoș al omului de Neanderthal, printre care în special o proeminență osoasă la nivelul sprâncenelor, au precizat cercetătorii.

Fosila este și una dintre cele mai vechi pe continentul european care este legată direct de unelte din cultura Acheulean, care a început să se extindă în Europa în urmă cu 500.000 de ani, după ce a apărut în Africa și s-a răspândit pe continentul european trecând prin Orientul Mijlociu.

Aceste unelte mai sofisticate sunt cioplite nu numai cu ajutorul unei alte pietre, ci și cu un instrument din lemn mai ușor care permite o fasonare mai fină.

Craniul de la Aroeira a fost găsit în apropierea unui mare număr de unelte din piatră, printre care bifaciale, mici toporașe cioplite pe ambele fețe. Paleontologii au mai descoperit și 209 de rămășite de animale, precum căprioare.

Prins într-un bloc de piatră, craniul a fost transportat la laboratorul Centrului de cercetări privind evoluția și comportamentele umane al Institului de paleoantropologie din Madrid, în Spania, unde au avut loc delicatele operațiuni de extracție care au durat doi ani.

"Studiez aceste situri de 30 de ani și am putut să adun date arheologice importante, dar descoperirea unui craniu din linia umană atât de vechi și de o așa de mare importanță este mereu un moment puternic", a subliniat arheologul portughez Joao Zilhao.

Această nouă fosilă va fi în centrul unei expoziții privind evoluția omului în luna octombrie, la Muzeul național de arheologie din Lisabona, în Portugalia.