Ce spun astrele azi, 17 martie

Cuadratura Soarelui cu Saturn poate genera diferite obstacole, intarzieri si dificultati materiale. Ar fi bine sa nu va bazati pe promisiuni. Astazi totul se realizeaza mult mai greu decat de obicei.



Berbecul

Dimineata s-ar putea sa fiti usor confuz, iar la locul de munca aveti tendinta sa va miscati mai incet.

Evitati discutiile in contradictoriu cu sefii si colegii si straduiti-va sa recuperati intarzierile!

Dupa-amiaza aveti sanse sa va recapatati buna dispozitie intr-o vizita la prieteni.



Taurul

Este posibil sa plecati intr-o calatorie in interes profesional din care sunt sanse sa va intoarceti cu satisfactii deosebite. Fiti foarte atent la acte si bagaje!

Spre seara, s-ar putea ca o ruda mai in varsta sa apeleze la ajutorul dumneavoastra.



Gemenii

S-ar putea sa fiti nevoit sa cheltuiti o suma importanta pentru a repara unui obiect casnic de care nu va puteti lipsi.

Dupa-amiaza este posibil sa va schimbati programul in ultimul moment pentru a va ocupa de problemele partenerului de viata.

Va recomandam sa acceptati ajutorul celor apropiati, daca vreti sa evitati intarzierile.



Racul

S-ar putea sa faceti o greseala la serviciu si sa fiti nevoit sa stati peste program ca sa o indreptati.

Nu luati decizii in graba si nu va ambitionati sa faceti totul de unul singur!

Aveti ocazia sa faceti cunostinta cu persoane care va pot ajuta mult in viitor.



Leul

Nu este exclus sa va enervati din cauza diverselor dificultati cu care va confruntati. Daca nu va pastrati calmul, riscati sa tensionati relatiile cu colegii si cu partenerul de viata.

Daca este posibil, ar fi bine sa amanati eventualele examene si calatorii planificate pentru azi.



Fecioara

Dimineata se pare ca nu prea sunteti in forma si aveti impresia ca nu va reuseste nimic. Nu va ingrijorati! Puteti conta pe ajutorul celor apropiati.

Aveti posibilitatea sa rezolvati o problema financiara impreuna cu partenerul de viata.

Va sfatuim sa nu va pierdeti rabdarea.



Balanța

S-ar putea ca o problema de sanatate sa va impiedice sa plecati intr-o calatorie sau sa ajungeti la o intalnire.

Relatiile cu partenerul de viata pot fi putin tensionate din cauza unei rude mai in varsta.



Scorpionul

Se pare ca intentionati sa demarati o noua activitate dar, din cauza nerabdarii, exista riscul faceti greseli.

Evitati discutiile in contradictoriu cu colegii si incercati sa terminati ce ati inceput!

Puteti comunica foarte bine cu persoanele mai tinere din anturaj.



Săgetătorul

Dimineata este posibil sa aveti probleme de comunicare. Fiti prudent la serviciu si in afaceri!

Micile dificultati financiare din ultima vreme nu ar trebui sa va ingrijoreze. Puteti conta pe ajutorul unei persoane mai in varsta din familie.

Spre seara este posibil sa primiti o veste neplacuta de la o ruda din alta localitate.



Capricornul

La serviciu este posibil sa traversati o perioada mai dificila din cauza neintelegerilor cu sefii si cu colegii.

Se pare ca nu stati prea bine cu banii, dar un prieten este dispus sa va ajute.

Daca aveti rabdare, veti depasi toate obstacolele.



Vărsătorul

Este posibil ca o afacere sa nu decurga asa cum v-ati propus si sa iesiti in pierdere, probabil din cauza dificultatilor de comunicare. Nu va descurajati! In scurt timp se vor ivi si alte posibilitati de castig.

Nu luati decizii in graba si evitati speculatiile!



Peștii

O persoana mai in varsta v-ar putea surprinde cu o propunere de colaborare. Ar fi bine sa nu refuzati, chiar daca acum vi se pare ca beneficiile nu vor fi grozave.

Va sfatuim sa acordati mai multa atentie partenerului de viata si sa tineti cont de sugestiile unui barbat mai in varsta din familie.