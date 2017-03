Republica Moldova intenționează să boicoteze Adunarea Parlamentară a CSI, a confirmat Speakerul Andrian Candu

Republica Moldova intenționează să boicoteze Adunarea Parlamentară a CSi care va avea loc la St, Petersbourg în perioada 26-28 martie. Surse parlamentare informează ca motivul ar fi legat de lipsa unor acțiuni concrete privind soluționarea problemelor semnalate în nota de protest transmisa de autoritățile din Republica Moldova autorităților din Federația Rusă. Președintele Parlamentului a refuzat să ne ofere detalii în legătură cu acest subiect, dar a confirmat că se examinează posibilitatea unei astfel de decizii și că ea va fi luată în zilele următoare.



Totuși, balanța înclină mai mult spre un boicot al evenimentului sus-amintit, spun sursele portalului Deschide.MD. Această decizie ar urmă să transmită un semnal puternic în legătură cu problemele apărute în relația dintre Moscova și Chișinău.



”Nu vă pot spune prea multe și comenta mult la subiect. Într-adevăr în perioada 26-28 martie va avea loc Adunarea Parlamentară a CSI. Delegația Republicii Moldova era preconizată, însă acum se examinează posibilitatea neparticipării în condițiile unei lipse de reacții și informațiile pe care le deținem legate de riscurile de călătorie. Decizia va fi luată în zilele următoare”, a declarat Andrian Candu pentru Deschide.MD.



Întrebat dacă decizia finală va fi discutată cu partenerii occidentali, Andrian Candu ne-a răspuns că decizia aparține doar de autoritățile Republicii Moldova.



Am întrebat și dacă o eventuală decizie de a boicota evenimentul ar putea înseamna că autoritățile de la Chișinău sunt nemulțumite de atitudinea Rusiei după expedierea notei de protest:



”Permiteți-mi să nu comentez acest lucru. Sunt în examinare mai multe subiecte, inclusiv oportunitatea participării sau neparticipării Parlamentului Republicii Moldova la acest eveniment”, a declarant Andrian Candu precizând că Chișinăul încă așteaptă o reacție la acea notă de protest și la atitudinea manifestată autoritățile moldovenești.



Vom aminti că Președintele Parlamentului, Andrian Candu, și Prim-ministrul Pavel Filip au transmis o notă către conducerea politică a Federației Ruse, prin care sunt semnalate o serie de abuzuri comise împotriva oficialilor din Parlament, Guvern, serviciile speciale și partidele Coaliției de Guvernare din Republica Moldova.



În notă este descris modul în care oficialii moldoveni sunt opriți abuziv la intrarea în Federația Rusă, interogați, percheziționați, tratați în mod umilitor de către reprezentanți ai serviciilor speciale rusești.



Hărțuirea oficialilor moldoveni la intrarea în Federația Rusă și punerea lor sub monitorizare internațională, au luat amploare odată cu avansarea de către anchetatorii moldoveni în investigațiile privind spălarea a 22 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, bani proveniți din Federația Rusă. Mai exact, imediat după ce au fost reținuți oficiali ai băncii amintite, iar judecători și executori au fost puși sub învinuire, unii dintre ei fiind trimiși deja în judecată. Menționăm că ancheta a relevat inclusiv legături între o parte din banii respectivi și tentativa de corupere a unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova.



Evidențiem și faptul că doar în ultimele luni, cel puțin 25 de oficiali moldoveni au fost opriți și tratați abuziv la intrarea în Federația Rusă.



O altă îngrijorare exprimată este legată de lipsa totală de cooperare a instituțiilor de drept din Federația Rusă cu anchetatorii moldoveni în acest caz, precum și refuzul de a răspunde la comisiile rogatorii transmise de procurorii moldoveni în ancheta privind spălarea celor 22 de miliarde de dolari.



Până la soluționarea acestei probleme, oficialilor moldoveni li se va cere să se abțină de la deplasări în Federația Rusă.



La fel de important este să precizăm faptul că Preşedintele Igor Dodon îşi începe astăzi, 16 martie, vizita de lucru în Federaţia Rusă. Pe 17 martie, şeful statului are programată o întrevedere cu preşedintele rus, Vladimir Putin.



Ion Ceban, persoana de încredere a preşedintelui Dodon, a declarat că pe agenda discuţiilor cu liderul de la Kremlin sunt subiecte care vizează relaţiile bilaterale, migranţii moldoveni, exporturile, dar şi altele. Anterior Igor Dodon a anunţat că în cadrul vizitei la Moscova va participa, alături de membrii Consiliului Economic pe lângă preşedinte, la un forum al reprezentanţilor mediului de afaceri din Moldova şi Rusia. Şeful statului menţiona că în Federaţia Rusă urmează să fie examinat potenţialul investiţional şi posibilităţile de parteneriat în interesul ambelor părţi, pentru a încheia acorduri de colaborare de lungă durată.



În contextul aceluiași subiect, precizăm că Deschide.MD a obținut o copie a recomandărilor legate de evitarea călătoriilor în Federație Rusă - document semnat de Președintele Parlamentului, Andrian Candu, și Prim-ministrul Pavel Filip.