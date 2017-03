5 tehnici testate de albire a dintilor. Cum obtii un zambet ca al vedetelor de la Hollywood

Dantura se numara printre primele lucruri pe care le observa cei din jur la tine. Iar un zambet frumos si alb nu este doar un semn de sanatate, ci si unul care iti da incredere in tine.



Indiferent cat de frecvent ti-ai peria dintii, albul acestora poate disparea in timp, mai ales in cazul celor care beau cafea, sucuri carbogazoase, ceai negru sau care fumeaza. Unele persoane au dintii albi in mod natural, in timp ce altele ii au bej sau gri. Insa, cand te uiti la vedetele de la Hollywood, un lucru este imposibil de ignorat: toate afiseaza un zambet stralucitor de alb. In consecinta, studiile arata ca aproximativ 18% dintre oameni se abtin sa zambeasca larg in fotografii, pentru ca se simt stanjeniti de culoarea galbuie a danturii lor.

Iata cateva tehnici cu care si tu poti obtine un zambet superb:



Periajul corect, mai eficient decat orice tratament



Doar 1 din 10 oameni se spala corect pe dinti. Majoritatea greselilor pe care le comitem atunci cand ne periem dintii sunt legate atat de timpul prea scurt, de efectuarea unor miscari ineficiente cu periuta, de un periaj prea agresiv sau, dimpotriva, prea bland sau alegerea unei periute cu dintii mult prea tari. Un periaj corect este primul pas spre o dantura mai deschisa la culoare si mai sanatoasa. Periajul trebuie sa dureze in jur de 2 minute, dupa cum recomanda dentistii, si sa fie efectuat cu ajutorul unor miscari circulare, care sa impinga reziduurile de pe dinti in sus, nu la baza gingiilor, unde pot cauza infectii.



Pentru albirea dintilor, cele mai eficiente sunt aceste periute electrice ultraperformante, ale caror miscari circulare ajuta la indepartarea petelor si care au un cronometru integrat, care te anunta cand ai atins timpul minim de periere. Dupa cum vezi, acestea sunt create dupa o tehnologie unica si te pot ajuta sa iti cureti dintii mai eficient decat vei reusi vreodata cu o periuta manuala.



Bicarbonatul de sodiu, unul dintre cele mai vechi remedii



Bicarbonatul este atat de popular in tratamentele de albire a danturii incat companiile care produc pasta de dinti au inceput sa il includa in ingredientele folosite pentru prepararea produselor. Folosit corect, bicarbonatul amestecat cu peroxid de hidrogen elimina petele de pe dinti si ii albeste vizibil, insa medicii stomatologi avertizeaza asupra frecventei de utilizare a acestor substante.



Pentru ca este abraziv, bicarbonatul poate actiona eficient asupra petelor de pe dinti, insa folosit prea des, va cauza distrugerea smaltului. Pentru a-l utiliza corect, amestecati-l cu peroxid de hidrogen sau cu suc de lamaie pana obtineti o pasta si folositi-o pentru a va spala pe dinti. Atentie, insa! Aceasta nu este un inlocuitor pentru pasta de dinti obisnuita. Amestecul nu trebuie folosit mai mult de cinci zile consecutive, iar dupa aceea va trebui sa luati o pauza de cel putin sase luni pana sa-l utilizati din nou.



Pasta de capsune, solutia naturala de indepartare a petelor



Capsunele contin acid malic, care este foarte eficient la indepartarea petelor de cafea, vin rosu sau ceai de pe dinti. Tot ce ai de facut este sa pasezi una sau doua capsune, sa adaugi putin bicarbonat de sodiu si sa folosesti periuta pentru a intinde amestecul pe suprafata dintilor. Ai insa grija sa nu folosesti pasta prea des, pentru ca acidul erodeaza dintii cand este aplicat in exces, ceea ce cauzeaza carii si patarea mai frecventa a danturii.



Pasta cu ulei de cocos, folosita si de vedete



Uleiul de cocos contine acizi grasi care patrund in enzimele prezente in smaltul dintilor, atunci cand intra in contact cu saliva. Astfel se produc molecule de oxigen, care se prind de petele de pe dintii tai, iar in urma unei reactii chimice, petele sunt indepartate in momentul in care iti clatesti gura si iti perii dantura.



Pentru a-ti prepara singura un astfel de tratament va trebui sa incalzesti o cana de ulei de cocos pana cand acesta devine lichid, sa adaugi doua lingurite de bicarbonat de sodiu si 10 picaturi de ulei de menta, care va adauga o aroma fresh si proprietati antibacteriene solutiei preparate. Printre celebritatile care folosesc acest remediu se numara si actrite de la Hollywood, precum Gwyneth Paltrow, Shailene Woodley sau Charlize Theron.



Otetul de mere are efect de antibiotic natural



Otetul de mere este extrem de eficient pentru cei care au gingii sensibile, care le sangereaza la periaj, si pete dentare cauzate de nicotina sau cofeina. Studiile arata ca otetul de mere functioneaza foarte bine si ca inalbitor pentru dinti, iar rezultatele sale sunt comparabile cu cele pe care le poti obtine intr-un cabinet profesional.



Asta deoarece otetul de mere contine acid acetic, potasiu, magneziu, probiotice si enzime care ucid germenii si incurajeaza dezvoltarea bacteriilor bune pentru organism. Actiunea coroziva a acidului ajuta la indepartarea placii bacteriene si a tartrului, asa ca dintii tai vor fi mai albi si mai sanatosi. Otetul de mere trebuie folosit zilnic, cel putin o luna, pentru a vedea adevaratele sale rezultate, insa trebuie sa ai grija sa nu iti perii dintii foarte agresiv.



Oricat de eficiente ar fi pe moment, tratamentele cu chimicale iti distrug dantura pe termen lung. Daca vrei, totusi, sa iti deschizi dintii la culoare cu cateva nuante, sa elimini petele si sa ii protejezi de ingalbenire, aceste tehnici pe care le poti incerca la tine acasa vor fi la fel de utile si nu iti vor afecta dantura in niciun fel.



Tu cum iti mentii dintii albi si sanatosi? Ce tehnici ai de gand sa incerci dintre cele propuse de noi?