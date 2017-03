Ce risti daca mananci sare in exces. Iata tipul de sare care vindeca multe boli

Sarea da gust oricarui preparat si cu greu ne-am putea imagina o mancare fara acest ingredient. Insa cat de buna este sarea? Consumata in exces, aceasta poate duce la hipertensiune arteriala, la osteoporoza sau la imbatranirea prematura a pielii. Cu toate astea, specialistii cred ca lipsa ei din organism nu este benefica.



Statisticile arata ca acest exces al consumului de sare este responsabil de cateva zeci de mii de accidente cardiovasculare, cele mai multe fiind mortale, scrie gandul.info.



Consumul excesiv de sodiu antreneaza probleme legate de retentia de apa. Unele consecinte sunt de ordin estetic, pe de o parte, femeile care prezinta retentie de apa pot face celulita, pe de alta parte, poate aparea o deshidratare a tesuturilor care accelereaza imbatranirea pielii, chiar in maniera in care acesta este produsa de catre soare sau de fumat. Seara actioneaza deopotriva si la nivelul tesuturilor interne, facandu-le sa-si piarda elasticitatea naturala, crescand astfel riscul de a dezvolta edeme, hipertensiune arteriala si accidente cu potential letal. A fost demonstrat ca un consum ridicat de sare poate duce, la anumite persoane, la aparitia insuficientei cardiace sau renale. De asemenea, s-a stabilit o legatura intre consumul excesiv de sare si aparitia osteoporozei, dar si a anumitor cancere digestive. Persoanele care sufera de inflamatii dezvolta o sensibilitate la consumul excesiv de sare, mai arata sursa citata.



Absenta totala a sarii nu este recomandata, insa, din fericire exista un tip de sare care are o multime de beneficii. Este vorba despre sarea de Himalaya. Este cea mai pura si cea mai sanatoasa sare. Beneficiile sale numeroase sunt recunoscute si apreciate de secole.



Deoarece nu creste concentratiile de potasiu si sodiu ca sarea obisnuita, sarea de Himalaya nu creste presiunea arteriala. Mai mult, imbunatateste circulatia de la nivelul picioarelor si mainilor. Sarea de Himalaya contine 84 de componente prezente in organismul uman, oferind numeroase vitamine si minerale.



Sarea de Himalaya normalizeaza procesul de digestie, purifica sangele, regleaza glicemia, trateaza probleme ale tractului respirator, regenereaza celulele nervoase, intareste oasele, previne deshidratarea si incetineste imbatranirea.