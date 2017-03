Lui Dodon nu-i plac investițiile americane! I-a cerut explicații Ambasadorului SUA în legătură cu Frontera

Președintele RM, Igor Dodon, se pare că nu este încântat de oportunitățile investiționale care se deschid pentru Moldova. Cel puțin aceasta reiese din ultimele sale acțiuni, acesta solicitând miercuri o întrevedere cu Ambasadorul SUA la Chișinău, James D. Pettit în privința concesionării de către Guvernul Moldovei a teritoriului din sudul țării în favoarea companiei america Frontera Resources International. Reamintim că, potrivit contractului, compania americană urmează să execute lucrări de exploatare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Moldovei.



Chiar dacă anterior mai mulți experți au remarcat faptul că acest contract ar putea deschide noi oportunități pentru Moldova în calitate de zonă investițională, Președintele Igor Dodon se pare că are rezerve proprii în acest sens. Astfel, acesta l-a chemat pe ambasadorul SUA la Chișinău pentru a-l lua la rost în această privință.



˝Astăzi am avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al SUA în Republica Moldova, E.S. James D. Pettit.



Subiectul principal al discuțiilor l-a constituit contractul de concesiune a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare, semnat între Guvernul RM și compania americană Frontera Resources International LLC.



Mi-am exprimat îngrijorarea în legătură cu acest contract, cu procedurile de anunțare a licitației, precum și semnarea lui propriu-zisă. Am menționat că am solicitat Guvernului să prezinte în regim de urgență toate detaliile cu privire la contractul dat. Totodată colectăm informații despre compania nominalizată˝, a scris Președintele pe pagina sa de facebook.