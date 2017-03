Liliacul, floarea primaverii care vindeca o multime de boli

Multe persoane cumpara liliac pentru parfumul placut al florilor acestuia si pentru aspectul lor decorativ. Putina lume stie insa ce proprietati miraculoase are liliacul, acesta fiind un remediu naturist excelent pentru o serie de afectiuni, dar si un ingredient util in retete de infrumusetare.



De la liliac se folosesc, potrivit clicksanatate.ro, scoarta tulpinii, frunzele si florile, fiecare dintre ele avand perioade diferite de recoltare si tehnici diferite de uscare.



Frunzele si florile de liliac au efecte tonice si astringente si pot alina mai multe suferinte interne: boli reumatice, hepatice, respiratorii, digestive, dar si diabetul.



Arsuri. Frunzele de liliac se fierb pentru a obtine un decoct. Lichidul, care trebuie sa aiba o culoare foarte inchisa, se lasa sa se raceasca, apoi se aplica cu ajutorul unui tampon steril pe locul afectat de arsura. Se fixeaza pentru cateva ore, timp in care se va umezi continuu. Pielea va ramane catifelata si elastica, fara nicio urma de arsura.



Insomnie. Florile de liliac se infuzeaza si se consuma cate trei cani din acest ceai. Se poate adauga si o lingurita de flori de lavanda, pentru un efect mai puternic.



Respiratie urat mirositoare. Se clateste gura cu infuzie de flori de liliac, dupa fiecare masa, si seara, inainte de culcare.



Curatarea tenului. Se fierb frunze de liliac in lapte dulce, iar cand s-a racit, se strecoara si se spala fata cu acest lapte. Pielea va fi curatate de pete. De asemenea, pentru tenul iritat, flori de liliac strivite se inmoaie in apa calduta, cu care se tamponeaza apoi zonele afectate.



Reumatism. Se maseaza seara locurile dureroase cu ulei terapeutic din flori de liliac.