Cinci zodii care suferă cel mai mult din dragoste

Iubirea te face să trăiești emoții pe care niciun alt lucru nu este capabil s-o facă. Dar, înainte de a te îndrăgosti de cineva, trebuie să știi dacă sentimentele sunt împărtășite sau dacă-i pasă de tine. Altfel, vei ajunge să suferi foarte mult și să te închizi în tine, refuzând să deschizi ușile inimii. Este de înțeles de ce trebuie să fim precaute atunci când vine vorba de dragoste.



Zodiile care suferă cel mai mult din dragoste:



Berbec (21 martie- 19 aprilie)

O femeie berbec pune foarte multă pasiune în relația cu partenerul și uită că dragostea vine de cele mai multe ori cu riscuri și poate ajunge să sufere la final. Deși ea are multe de oferit, într-un final își dă seama că depune foarte mult efort, fără să primească ceva în schimb.



Gemeni (21 mai-20 iunie)

Gemenii iubesc sentimentul de a intra într-o nouă relație. Ar putea exista la început puțină frică, dar sentimentele de atracție sunt atât de puternice încât lasă totul deoparte și vorbește cu sinceritate despre ceea ce simte. Relațiile acestor native tind să fie scurte, deoarece sunt timide, dar totuși sunt foarte intense. Odată ce sunt atrase de un bărbat, se străduiesc din greu să-și exprime sentimentele.



Balanță (21 septembrie- 22 octombrie)

Femeia balanță este extrem de loială partenerului, iar ea va evita orice conflict s-ar putea isca între ei. Ajunge să-l iubească atât de mult încât este gata să-i ofere tot ce îi cere. În relație acționează fidelă emoțiilor, iar acest lucru ajunge s-o rănească, deoarece este posibil să nu existe reciprocitate din partea partenerului.



Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Chiar dacă nu o arată, femeia săgetător iubește foarte intens. Etapele de început ale tuturor relațiilor ei sunt o avalanșă de sentimente pasionale. Ea știe că va fi rănită și că relația s-ar putea să nu dureze, dar tot se avântă în dragoste cu capul înainte. Un Săgetător trăiește cu cuvintele: „Este mai bine să fi iubit și pierdut decât să nu fi iubit deloc”.



Pești (19 februarie – 20 martie)

O femeie pești acționează fidel emoțiilor ei. În cazul în care îi place cineva, nu va juca jocuri și nu se va scuti de posibilitatea de a fi rănită. Atunci când găsește pe cineva care îi place, are încredere în el complet, și nu se teme să fie vulnerabilă în jurul lui. Îi place să riște totul în dragoste.