Ce spun astrele azi, 15 martie

Opozitia Lunii cu Uranus poate sa aduca rasturnari de situatie, agitatie sociala si chiar o anumita lipsa de respect fata de reguli si institutii. Aceste predispozitii sunt cauzate de Luna, cel mai rapid astru, deci sunt de scurta durata.



Berbecul

Un prieten v-ar putea ajuta sa clarificati o neintelegere cu persoana iubita, aparuta din cauza unor barfe.

Aveti rabdare! Totul va reveni la normal in scurt timp.

Va recomandam sa nu ignorati sfaturile celorlalti, doar din dorinta de a va demonstra independenta.



Taurul

Aveti multe de facut, atat acasa, cat si la serviciu, dar se pare ca nu sunteti in forma. Aveti tendinta de a fi irascibil si riscati sa provocati certuri cu cei din jur.

Azi nu este recomandat sa incercati sa va impuneti punctul de vedere in fata prietenilor si a partenerului de viata. Ganditi-va de doua ori inainte de a spune ceva!



Gemenii

Sunteti plin de energie si aveti posibilitatea sa duceti la bun sfarsit o lucrare inceputa mai demult.

Nu va grabiti sa refuzati o propunere de colaborare! Ar fi bine sa va consultati cu o persoana cu experienta.

Daca nu sunteti atent, exista riscul sa declansati o cearta in familie, care poate avea consecinte serioase.



Racul

Este posibil sa nu reusiti sa va incadrati in programul de la serviciu, spre nemultumirea sefilor si a colegilor.

Va cam lipseste entuziasmul, ceea ce ar putea sa va creeze neplaceri si in familie.

Incercati sa ii intelegeti pe cei din jur, mai ales cand va cer sfaturi!



Leul

Se pare ca sunteti nemultumit de atitudinea celor din jur si riscati sa deveniti impulsiv.

Dupa-amiaza este posibil sa primiti o suma importanta de la o ruda apropiata.

S-ar putea ca partenerul de viata sa nu fie de acord sa cumparati un obiect de valoare pe care vi-l doriti. Ca sa evitati un scandal, va sfatuim sa nu luati nici o decizie in pripa.



Fecioara

S-ar putea sa va enervati la serviciu din cauza ca nu reusiti sa va terminati treaba la timp. Apelati la ajutorulul colegilor!

Ar fi bine sa ii aratati persoanei iubite mai multa afectivitate. Nu va lasati coplesit de problemele profesionale!



Balanța

Ar fi bine sa va rezolvati dimineata problemele importante, cand aveti mai multa energie.

In a doua parte a zilei, dorinta dumneavoastra de libertate risca sa duca la o deteriorare a relatiilor cu persoana iubita si poate chiar la o despartire.

Acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale!



Scorpionul

Aveti ocazia sa faceti schimbari importante pe plan sentimental.

Dimineata este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana care va capteaza atentia din prima clipa. Va recomandam sa nu va pripiti.

Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile unui prieten.



Săgetătorul

S-ar putea sa fiti nemultumit de atmosfera creata la locul de munca de un coleg.

Azi este recomandat sa evitati speculatiile si sa nu va angajati in discutii aprinse.

Dorinta de independenta va poate indeparta de prieteni.



Capricornul

S-ar putea sa va certati cu persoana iubita din cauza unei neintelegeri. Incercati sa lamuriti lucrurile cu calm!

Dupa-amiaza este posibil sa aveti de facut mai multe drumuri scurte pentru a rezolva probleme de afaceri.

Va sfatuim sa evitati speculatiile financiare.



Vărsătorul

Daca plecati intr-o calatorie, puteti sa fiti optimist: aveti sanse mari ca totul sa decurga conform planurilor.

Relatiile cu prietenii ar trebui sa fie foarte bune, dar este posibil sa aveti discutii cu partenerul de viata, daca refuzati ajutorul unei rude.

Ar fi bine sa dati dovada de mai multa diplomatie. Ascultati si parerile celor din jur!



Peștii

Este posibil sa aveti probleme la serviciu daca nu respectati indicatiile sefilor.

Amanati tranzactiile financiare si deciziile importante in afaceri!

Ar fi bine sa comunicati mai mult cu persoana iubita.