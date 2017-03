Editorial concludent despre mafia partinică și de ce le convine lui Năstase și Sandu actualul sistem electoral

Mai multe partide politice din opoziție au optat până nu demult pentru modificarea actualului sistem electoral, promițând oamenilor vot uninominal dar acum și-au schimbat părerea după ce o inițiativă în acest sens a fost lansată de Partidul Democrat. Cel mai probabil, acestor partide le convine actuala metodă de ”tranzacționare” a locurilor pe liste, constată editorialistul Silviu Tănase într-un material publicat în ziarul Timpul.



El menționează că actualul sistem electoral este unul putred, care a demonstrat pe parcursul a 20 de ani un șir întreg de carențe. ”Mafia partinică, unde liderul, ce are ștampila, este un mini rege poate slăbi odată cu această modificare, dar esența sistemului se va schimba doar dacă legea electorală va fi una inclusivă, ce va permite oricui, fără restricții, să ajungă să candideze și eventual să fie votat online de către susținătorii săi din afara țării”.



Autorul se întreabă de ce au reacționat atât de bolnăvicios partidele de opoziție la inițiativa de modificare a sistemului, sugerând că acest lucru demonstrează că lor le convine practica de comercializare a locurilor pe liste. ”Opoziția PPDA-PAS reacționează virulent împotriva schimbărilor. Sunt ei oare îngrijorați doar de o eventuală tactică a PDM sau pur și simplu le convine practica veche de vânzare/tranzacționare a locurilor eligibile pe listă? Nefiind la putere, unica lor potențială contribuție este să pună presiune pe actualul Parlament pentru a impune un sistem electoral inclusiv, ce ar garanta tuturor aceleași șanse și același condiții pentru a ajunge deputat”, consideră Silviu Tănase.



El a amintește că primul Parlament al Republicii Moldova, cel care a votat Independența țării a fost ales în baza votului uninominal. ”Mai departe am avut ce-am avut, știți și voi ce mizerabili au ajuns deputații și s-au preocupat exclusiv de interese personale sau de trib”, comentează autorul.



Tănase consideră că sistemul de vot uninominal este unul cu mult mai democratic decât actualul. ”Sistemul inclusiv permite oricui să ajungă candidat și eventual chiar deputat. Sistemul nostru din ultimii 20 de ani a fost unul exclusiv. Pentru a fi deputat trebuia să ajungi să te înțelegi cu unul din șefii de partid, ce are dreptul absolut la întocmirea listei. E clar de ce, spre exemplu PSRM, nu vrea schimbarea actualei legi electorale. Cum, altfel, decât ascunși în spatele unei sigle roșii sau a unei poze cu Putin se poate ajunge deputat?”, mai scrie Silviu Tănase.