Cât zahăr conţin biscuiţii cu cremă. Nici nu îţi imaginezi cât de nesănătoşi sunt

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România atrage atenţia că biscuţii care se regăsesc în magazinele din ţara noastră conţin foarte mult zahăr. adică între 5 și 8 lingurițe de zahăr la 100 grame produs.



La 90% dintre produsele analizate, primul ingredient este reprezentat de făina de grâu, fără a se menționa tipul de făină, iar la 10% dintre produsele analizate, primul ingredient este reprezentat de către zahăr.



În plus, la 67% dintre produsele analizate, zahărul este cel de-al doilea ingredient, iar la 48% dintre produsele analizate, cel de-al treilea ingredient este reprezentat de către grăsimi vegetale, precum ulei de palmier, de cocos, de shea și de rapiță.



Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC România) a achiziționat, în cursul lunii octombrie, 22 de sortimente de biscuiți cu cremă din marile magazine, în vederea realizării unui studiu prin care să atragă atenția în ceea ce privește conținutul acestui tip de produs și potențialele efecte asupra sănătății consumatorilor.



Ingredientele regăsite în compoziția biscuiților cu cremă analizați sunt următoarele: făină de grâu, zahăr, zahăr invertit, sirop de glucoză și fructoză, amidon din grâu, rom, frișcă, pastă de alune, ciocolată neagră, cacao, agenți de afânare, emulsifianți, conservanți, acidifianți, apă, amidon din porumb, sare iodată, gluten din orz, arahide, lapte praf demineralizat.



Dintre ingredientele menționate mai sus, cele mai utilizate sunt:



– la 66% dintre produsele analizate cantitatea de cacao folosită la fabricarea cremei variază între 0,7% și 4%;



– la 19% dintre produsele analizate cantitatea de rom folosită la fabricarea cremei/umpluturii variază între 0,03% și 0,04%;



– la 5% dintre produsele analizate cantitatea de frișcă folosită la fabricarea cremei/umpluturii este de 0,02%;



– la 5% dintre produsele analizate cantitatea de pastă de alune folosită la fabricarea cremei/umpluturii este de 2,5%;



– la 5% dintre produsele analizate cantitatea de ciocolată neagră folosită la fabricarea cremei/umpluturii este de 0,1%;



– numai la 24% dintre sortimentele de biscuiți analizați se menționează cantitatea de cremă din produs.



Studiul trage un semnal de alarmă asupra pericolelor pe care zahărul adăugat în alimentele destinate copiilor cu vârste mici îl are asupra sănătății acestora.



În cele 22 de produse analizate s-au identificat 15 aditivi alimentari, după cum urmează:bicarbonat de amoniu (E503), bicarbonat desodiu (E500), carbonat acid de sodiu (E500ii), carbonat acid de amoniu (E503ii), pirofosfat acid de sodiu (E450), carbonat de potasiu (E501i), metabisulfit de sodiu (E223), acid citric (E330), acid malic (E296), difosfat disodic (E450i), sorbat de potasiu (E202), glicerol (E422), mono si digliceride (E471), amestec de esteri (E472), etilvanilina.



„Biscuiții cu cremă fiind un produs cu indice glicemic ridicat, cu o valoare energetică mare, ce variază între 417 kcal și 485 kcal per 100 grame produs, dezechilibrați din punct de vedere nutrițional prin conținutul ridicat de acizi grași saturați, care variază între 9,9 grame și 11,30 grame per 100 grame produs, totodată, având și un conținut ridicat de zahăr adăugat, adică între 5 și 8 lingurițe de zahăr la 100 grame produs, fac ca acest tip de produs să fie exclus de la consumul de către copii și persoane cu afecțiuni cardiovasculare, diabet și boli metabolice.” a precizat conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC România.