Ce spun astrele azi, 14 martie

Conjunctia Lunii cu Jupiter reprezinta o ocazie buna pentru a incepe ceva nou sau pentru a va schimba stilul de viata. Puteti demara actiuni importante, mai ales de scurta durata. Bucurati-va de viata si impartasiti si celorlalti aceasta bucurie!



Berbecul

Sunteti plin de idei si dati dovada de ingeniozitate.

Ati putea sa demarati o afacere, dar se pare ca nu aveti inca suficienti bani. Ar fi o idee buna sa cereti un imprumut de la o ruda, pentru ca aveti sanse reale de reusita.

Va sfatuim sa va faceti bine socotelile, ca sa nu risipiti banii.



Taurul

Daca va cautati un alt loc de munca, puteti fi optimist: astazi este posibil sa fiti ajutat de o persoana mai in varsta. Oricum, sunt sanse ca in curand sa fiti foarte multumit de noul serviciu. Va sfatuim sa nu va pierdeti rabdarea.

Seara s-ar putea sa mergeti in vizita la un prieten, unde reusiti sa va detasati de problemele din ultimele zile.



Gemenii

O ruda v-ar putea oferi un ajutor financiar neasteptat, ca sa demarati o afacere pe care o aveti in vedere de ceva timp. Daca nu va ajung banii, nu ezitati sa va asociati cu un prieten!

Va sfatuim sa nu alergati dupa profituri imediate. Cu rabdare si perseverenta, veti reusi.



Racul

O persoana cu experienta este dispusa sa va destainuie cateva din secretele sale din domeniul afacerilor. Aceasta intalnire va stimuleaza sa va faceti planuri pentru o afacere proprie.

Va sfatuim sa tratati cu seriozitate responsabilitatile pe care trebuie sa vi le asumati. Aveti mari sanse de reusita, cu conditia sa nu va pripiti.



Leul

Se pare ca aveti un program foarte incarcat, cu multa alergatura.

Se intrevede o calatorie importanta, care s-ar putea dovedi benefica in plan profesional.

Va recomandam sa nu neglijati problemele partenerului de viata.



Fecioara

Se anunta o zi foarte importanta, mai ales pe plan sentimental. Nu este exclus ca unele Fecioare necasatorite sa ia o decizie in privinta logodnei sau a casatoriei.

Se pare ca nu stati prea bine din punct de vedere financiar, dar nu este cazul sa va ingrijorati. Daca aveti nevoie de ajutor, puteti conta pe rude.

Mai multa atentie la locul de munca!



Balanța

Se pare ca sunteti hotarat sa faceti o schimbare importanta in viata dumneavoastra.

Va preocupa ideea de a porni o afacere si ati gasit deja solutii pentru cateva detalii importante. Aveti sanse sa va descurcati cu cheltuieli minime.

Nu neglijati odihna, ca sa nu aveti probleme cu sanatatea!



Scorpionul

Se pare ca dimineata nu aveti chef de nimic si activitatile de rutina va enerveaza.

In a doua parte a zilei este posibil sa aflati ca urmeaza sa incasati o suma importanta. Ar putea fi vorba despre o mostenire sau despre veniturile din vanzarea unei proprietati.

Nu va grabiti sa va ganditi la cum veti cheltui banii!



Săgetătorul

Daca intentionati sa cumparati o locuinta, azi aveti sanse reale sa descoperiti o oportunitate excelenta.

Oricat ati fi de hotarat, va recomandam sa nu va grabiti, pentru ca riscati sa faceti greseli cu consecinte pe termen lung.

Va sfatuim sa nu neglijati dorintele partenerului de viata si nici sugestiile unei rude cu experienta.



Capricornul

Aveti mari sanse de reusita intr-o afacere. Partenerii va apreciaza capacitatile intelectuale si va cer ajutorul in probleme delicate.

Va recomandam sa evitati speculatiile, pentru ca riscati sa aveti de-a face cu autoritatile.

Dupa-amiaza ar fi bine sa nu actionati in pripa.



Vărsătorul

S-ar putea sa aflati o veste care va face sa priviti dintr-o perspectiva noua tot ce inseamna avere, bogatie, acumulari materiale. Este posibil ca socul acestei vesti sa va faca mai sensibil.

Nu este cazul sa va lasati prada pesimismului. Cu toate problemele pe care credeti ca le aveti, puteti reusi atat in afaceri, cat si in societate.



Peștii

Se pare ca sunteti preocupat de relatiile sentimentale si doriti sa faceti schimbari pe acest plan.

Azi aveti ocazia sa faceti cunostinta cu o persoana deosebita, cu care s-ar putea sa legati o prietenie durabila.

Aveti grija sa nu deveniti prea visator! Riscati sa lasati o impresie gresita celor apropiati.