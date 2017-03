Undele radio misterioase pot fi dovada existenţei unei civilizaţii extraterestre

O echipă de fizicieni de la Harvard a emis o ipoteză cel puţin interesantă. Un tip de unde radio numite ”fast radio bursts” (FRB) rămân pentru cercetători extrem de misterioase din cauza dificultăţii de aflare a oricărui tipar sau al originii.



De asemenea, deşi durează doar câteva milisecunde, generează o energie care este echivalentul a 500 de milioane de sori, relatează Science Alert.



Anul trecut, cercetătorii au receptat 16 astfel de impulsuri din aceeaşi sursă dincolo de Calea Lactee, iar acum savanţii de la Harvard propun ideea conform căreia aceste semnale vin de la o civilizaţie extraterestră.



Avi Loeb, fizician la Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics, dezvăluie că „FRB-urile sunt extrem de luminoase, având în vedere durata scurtă (5 milisecunde) şi originea îndepărtată şi nu am identificat o sursă posibilă naturală”. Mai adaugă de asemenea şi că „o origine artificială este o idee de luat în considerare”.



Din 2007 de când au fost descoperite, au fost receptate circa 2.000 de astfel de semnale cu origini aparent întâmplătoare. Un pas înainte a fost reprezentat de şase FRB-uri care au venit din aceeaşi direcţie, o galaxie mică îndepărtată, aflată la 3 miliarde de ani lumină.



Ipotezele care domină în comunitatea ştiinţifică sunt că aceste semnale provin în urma celor mai volatile evenimente din Univers, precum găurile negre supermasive, explozii ale novelor sau rotirile magnetarilor - un tip de stea neutronică ce distruge totul în jur cu ajutorul câmpului său magnetic. Totuşi, acestea sunt doar speculaţii, bazate pe asumpţii că astfel de semnale puternice ar origina din cele mai mari evenimente cosmice.



„Velele de lumină”, o posibilă explicaţie?



Cercetătorii emit ipoteza conform căreia „FRB-urile sunt semnale realizate de civilizaţii extragalactice pentru a alimenta „velele de lumină””.



„Velele de lumină” (lightsails) sunt o tehnologie încă în faza de proiect, dar care are potenţialul de a revoluţiona explorarea spaţială, unde cercetătorii NASA estimează că pot trimite o astfel de navă pe Marte în trei zile.



Aceste „vele” sunt propulsate cu ajutorul fotonilor (particule de lumină), provenite de la soare sau de la lasere gigantice amplasate pe Pământ. Investigând această speculaţie, cercetătorii au menţionat că este posibil ca FRB-urile să provină de la un radiotransmiţător gigantic.



Totuşi, având în vedere faptul că aceste semnale au fost descoperite în tot universul, este greu de crezut că această tehnologie a fost prezentă în orice loc din cosmos unde au avut loc FRB-uri.