7 utilizări ale Coca-Cola de care habar nu aveai

Sucurile de tip cola nu sunt doar pentru a astampara setea. Sau cel putin scopul lor initial a fost deturnat dupa ce s-a descoperit ca pot fi utilizate intr-o multime de alte situatii.



Iata cateva moduri alternative de utilizare a Coca-Cola:



1. Pentru bucle cu aspect natural

Acidul ortofosforic din coca-cola tine loc de fixativ de par. Podoaba capilara devine mai lucioasa si parul mai usor de ondulat. Torni cola pe par, iar dupa 10 minute te speli cu sampon. Usuca-ti parul cu o perie rotativa si vei obtine bucle cu aspect natural.



2. Pentru a indeparta guma de mestecat

Nu te panica daca ti s-a lipit guma de mestecat in par. E suficient sa torni peste ea putina coca-cola si in cateva minute vei reusi sa dezlipesti guma. Asadar, nu sari repede cu foarfeca sa iti tai suvita de par in care s-a incalcit guma.



3. Pentru decolorarea parului

Iti poti decolora parul folosind aceeasi coca-cola. Acidul citric si uleiurile citrice esentiale continute de acest suc ajuta la decolorarea podoabei capilare.



4. Contra durerilor

Intepatura de insecta este deranjanta, insa poti scapa de durerea sacaitoare cu o compresa cu coca-cola. Cofeina din acest suc are rol anestezic.



5. Pentru curatarea baii

E uimitor probabil sa afli faptul ca sucul pe care il bei regulat poate fi folosit pentru a curata eficient urmele de murdarie din baie. Toarna cola intr-o sticla cu pulverizator si stropeste zonele afectate de depunerile de murdarie. Lasa sucul sa actioneze cateva ore, apoi sterge cu un burete.



6. Ca degresant

Acizii si cafeina dizolva grasimea. De aceea, cola poate fi folosita si pentru a spala vasele sau suprafetele din bucatarie. Se acopera ustensilele cu Cola, se lasa mai multe ore sa actioneze, dupa care se spala ca de obicei.



7. Pentru indepartarea ruginii

Poti folosi aceasta bautura pentru a slabi suruburile ruginite si pentru a curata articolele din metal afectate de rugina. Pune cola pe piesa ruginita, lasa sa actioneze cateva ore, apoi freaca bine cu un burete.