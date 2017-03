Taie o lamaie şi pune sare pe ea. Trucul acesta iţi va schimba viaţa

Lamaia este un fruct foarte util. Are o multime de proprietati medicinale, excelente pentru sanatatea noastra. Ofera, de asemenea, si un gust excelent mancarurilor si bauturilor. Dar atuurile lamailor nu se opresc aici. Sunt bune pentru sanatatea inimii, in tratamente cosmetice, dar si ca ajutor in viata de zi cu zi.



Cei mai multi dintre noi cunoastem lamaia in special pentru continutul sau mare de vitamina C si pentru rolul pe care il are in prevenirea si combaterea racelilor. Ei bine, azi iti vom prezenta un alt mod de a utiliza lamaia. Si anume, pentru a elimina mirosurile neplacute, dar si bacteriile si germenii din bucataria ta.



Iata ce ai de facut:



Taie o lamaie in patru, insa in asa fel incat cele patru felii sa ramana unite la un capat. Presara sare pe pulpa lamaii si aseaz-o pe blatul de bucatarie. Aceasta va absorbi toate mirosurile neplacute din bucatarie. In plus, va emana si un parfum excelent de citrice. La fel poti proceda punand lamaia in frigider. Aceasta va elimina bacteriile si germenii.



Poti folosi lamaia si ca dezinfectant. Freaca blatul de bucatarie, instrumentele si tocatorul cu o jumatate de lamaie si putina sare. Poti, de asemenea, sa storci zeama de la doua lamai, sa o torni intr-o sticla cu vaporizator si sa adaugi peste cateva picaturi de detergent lichid si o lingurita de sare fina. Pulverizeaza pe suprafetele din bucatarie si sterge apoi cu o laveta din microfibra. Vei elimina bacteriile si virusii.



Incearca aceste trucuri uimitoare. Vei descoperi ca iti vor schimba viata. In bine!