Ce spun astrele azi, 12 martie

Trigonul Lunii cu Marte aduce energie pozitiva, care poate fi folosita in activitatile ce presupun efort fizic, dar si in interactiunile sociale. Daca aveti de facut diverse treburi in casa si in gospodarie, acum este un moment tocmai bun, fiindca azi sunt favorizate astfel de activitati.



Berbecul

Dimineata este posibil sa fiti nevoit sa faceti un drum neplanificat. Desi se intrevad cateva dificultati, aveti sanse sa va descurcati foarte bine.

Relatiile sentimentale ar putea sa fie putin tensionate. Va sfatuim sa discutati calm cu partenerul de viata.



Taurul

Se pare ca va simtiti plin de energie si inspiratie, iar cei din jur va apreciaza ideile.

S-ar putea ivi ocazia sa plecati intr-o excursie cu prietenii. Ar fi bine sa profitati de orice ocazie de a va relaxa. Nu e cazul sa va ganditi la cheltuieli, pentru ca v-ar prinde bine cateva momente de destindere.



Gemenii

Este posibil ca pregatirile pentru plecarea intr-o calatorie sa tensioneze atmosfera din familie.

O ruda apropiata v-ar putea indispune cu sfaturile sale insistente. Mai tarziu, insa, aceste sfaturi se vor dovedi foarte utile.

Seara, o intalnire cu prietenii va ajuta sa va relaxati.



Racul

Dimineata este posibil sa primiti o veste buna in legatura cu o suma de bani pe care urmeaza sa o incasati de la serviciu, spre bucuria partenerului de viata.

Puteti sa va faceti planuri de viitor si sa va intalniti cu prietenii.

Va sfatuim sa nu-i neglijati pe cei tineri din familie.



Leul

Astazi sunt sanse sa culegeti roadele unei colaborari.

Dupa amiaza nu este exclus sa apara tensiuni in relatiile sentimentale. Un prieten v-ar putea ajuta sa depasiti acest moment.

Va sfatuim sa acordati mai mult timp odihnei si activitatilor casnice.



Fecioara

Dupa o perioada nu tocmai favorabila pe plan sentimental, astazi norocul ar putea sa va zambeasca. Aveti ocazia sa faceti cunostinta cu o persoana care va va cuceri imediat. Nu este exclus sa devina o relatie de durata.

Pe plan financiar ar trebui sa stati bine. Nu este momentul sa alergati dupa castiguri suplimentare.



Balanța

Se pare ca sunteti nemultumit din cauza unor dificultati financiare.

Pe plan intelectual ar trebui sa fiti intr-o forma excelenta. Va sfatuim sa profitati si sa va dedicati studiului sau proiectelor de viitor.

Sunteti comunicativ si puteti sa va faceti noi prieteni. Ascultati-va intuitia!



Scorpionul

Se intrevede o zi incarcata, cu multe probleme de rezolvat. Va sfatuim sa va planificati cat mai bine, ca sa nu va irositi energia.

Chiar daca aveti spor in tot ce faceti, nu refuzati ajutorul prietenilor!

Dupa amiaza s-ar putea ca o persoana mai in varsta din familie sa va faca un cadou placut si util.



Săgetătorul

Se pare ca sunteti intr-o stare de spirit foarte buna iar relatiile cu anturajul decurg fara probleme. Singurul lucru care nu va multumeste pe deplin ar putea fi situatia financiara.

Aveti sanse de reusita in toate activitatile legate de camin, dar si in societate.

Seara s-ar putea sa ajungeti la o petrecere. Evitati glumele care pot deranja!



Capricornul

Azi sunteti foarte creativ si puteti avea reusite importante in afaceri. Planurile pe care le faceti azi se pot concretiza in scurt timp si va pot aduce satisfactii financiare.

Va sfatuim sa nu treceti cu vederea problemele partenerului de viata. Cautati sa gasiti o cale de compromis intre afaceri si viata sentimentala!



Vărsătorul

Astazi aveti un farmec deosebit, care va deschide toate usile.

Puteti sa va ocupati de afaceri si sa faceti investitii pentru camin.

Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu membrii familiei.



Peștii

Aveti ocazia sa incepeti o activitate care va va aduce mari satisfactii profesionale si financiare.

La locul de munca, elanul si perseverenta de care dati dovada ar putea starni invidia unor colegi.

Nu incercati sa va depasiti limitele, fiindca riscati sa aveti probleme de sanatate sau sa va accidentati!