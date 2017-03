Candu la „În Profunzime”: Votul uninominal, criticat doar pentru că este ideea PDM

Ideea modificării sistemului electoral prin introducerea votului uninominal la parlamentare este criticat doar pentru că a venit din partea Partidului Democrat și a fost lansată de Vlad Plahotniuc. Nimeni nu a văzut nici măcar proiectul de lege, dar au început să critice, a comentat vineri seara la emisiunea În Profunzime de la Pro TV șeful Legislativului, Andrian Candu, vicepreședinte al Partidului Democrat.



El a precizat că schimbarea sistemului electoral este unul din obiectivele PDM de mai mulți ani, la fel ca și al multor altor partide, care merg cu această promisiunme în campaniile electorale, după care uită de ea. ”E foarte straniu că multe partide și formatori de opinie, o dată în patru ani, când merg în fața alegătorului pun problema schimbării sistemului electoral - or sistem mixt or uninominal. Promit cetățeanului că ajungem la putere și schimbăm sistemul pentru că vrem ca deputații să fie mai aproape de vo , să vedeți cine vă reprezintă, ajung în Parlament și uită de lucrul acesta”, a declarat Candu.



În schimb, PDM nu uită promisiunile făcute alegătorilor. PDM a lansat ideea modificării sistemului electoral și în 2013 și acum, iar cei care critică inițiativa, o fac doar pentru vcă a venit din partea PDM și a fost propusă de liderul partidului, Vlad Plahotniuc. ”În 2013 a fost lansată de partid la fel ca și acum. D-lui (Vlad Plahotniuc n.red) a lansat ideea pentru că este liderul partidului, dar partidul o are în programul său electoral ca și alte partide. Alții, mai puțin curajoși și mai puțin profesioniști, încep doar cu critici. Nimeni nu a văzut măcar proiectul de lege, dar critică doar pentru că PDM a venit cu propunerea”, a menționat Candu.



În plus, el a arătat că votul uninominal va reduce la minimum ca personaje controversate de genul controversatului Veaceslav Platon vor ajunge în Parlament, așa cum s-a întâmplat în 2009, atunci când a ajuns în Legislativ pe listă de partid. ”Știți că există un om numit Veaceslav Platon, care a prejudiciat țara asta de miliarde? Știți ? Veaceslav Platon a fost deputat în Parlament pe liste de partid. Cum a ajuns el pe liste de partid? Listele sunt făcute numai unii știu cum. Pe liste pot să apară, la fel persoanele toxice, să le numim așa, dar la uninominal eu dialoghez cu cetățeanul, pe mine mă votează. La uninominal eu sunt reprezentantul lor, eu o să-mi bat capul de acea zonă care m-a ales pe mine, de acea circumscripție să le rezolv problemele lor.



Schimbarea sistemului electoral este una absolut necesară pentru a înlătura deficiențele actuale, a precizat șeful Legislativului. ”PDM, alături de alte partide au promis schimbarea sistemului electoral. Nu mai avem 25 de ani să trăim în sistemul electoral actual putred, dar trebuie să facem o schimbare. Vorbim despre o schimbare care este necesară”, a declarat Andrian Candu.