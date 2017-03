Ce spun astrele azi, 10 martie

Sextilul Lunii cu Jupiter aduce un plus de optimism si sporeste sansele de reusita in toate domeniile. Este un moment propice pentru a demara proiectele la care le-ati pregatit in ultima vreme. Calatoriile sunt si ele favorizate si au sanse mari sa se dovedeasca fructuoase.



Berbecul

Se pare ca sunteti plin de energie si aveti idei originale. Puteti avea succes in afaceri si calatorii, in sustinerea examenelor sau in cultivarea relatiilor sociale.

Evitati hotararile pripite, care ar putea sa tulbure armonia din casa!

In a doua parte a zilei este posibil sa survina o intalnire neasteptata, in urma careia va schimbati programul pentru ziua urmatoare.



Taurul

Daca sunteti in cautarea unui nou loc de munca, astazi aveti sanse mari sa il gasiti.

Farmecul personal va ajuta sa rezolvati intr-o maniera diplomatica o situatie tensionata.

Va recomandam sa va organizati timpul cat mai eficient, altfel riscati sa va irositi energia.



Gemenii

Puteti obtine avantaje materiale importante, cu conditia sa va temperati spiritul critic.

Ar fi bine sa dati dovada de autocontrol in discutiile cu prietenii si cu partenerul de viata, pentru a evita conflictele.

Spre seara s-ar putea sa primiti vizita unei rude, care va da o veste buna in legatura cu o calatorie.



Racul

Dificultatile financiare cu care v-ati confruntat in ultima vreme nu reusesc sa va afecteze hotararea de a munci cu perseverenta.

Pe plan profesional sunt sanse sa aveti realizari frumoase, care va vor aduce si satisfactii materiale.

Chiar daca va simtiti in forma si plin de energie, va recomandam sa fiti atent si prudent in tot ce faceti.



Leul

Sunt favorizate calatoriile in interes de afaceri.

Dupa-amiaza aveti ocazia sa rezolvati o problema sentimentala care va framanta de ceva timp.

Pe plan financiar, se pare ca parcurgeti o perioada mai dificila. Nu va pierdeti optimismul!



Fecioara

In prima parte a zilei aveti sanse de succes intr-o activitate extraprofesionala, datorita colaborarii bune cu un partener de afaceri.

S-ar putea sa vi se ofere sansa unei investitii avantajoase.

Se pare ca ezitati in privinta unei calatorii. Va sfatuim sa nu o anulati, fiindca v-ar putea oferi ocazia sa faceti cunostinta cu un viitor partener de afaceri.



Balanța

Este momentul sa va puneti in aplicare planurile in legatura cu afirmarea profesionala. Aveti mari sanse de reusita pe plan social si financiar.

Relatiile cu colegii si colaboratorii ar trebui sa fie foarte bune.

Profitati de acest context favorabil, dar nu fortati lucrurile si aveti rabdare!



Scorpionul

Este o zi buna pentru a va ocupa de probleme delicate din domeniul afacerilor. Aveti sanse sa terminati o lucrare inceputa cu mai mult timp in urma.

Astazi puteti rezolva mai usor decat de obicei diverse probleme de natura financiara.

Aveti grija sa va respectati promisiunile!



Săgetătorul

Aveti ocazia sa va afirmati in societate si sa obtineti castiguri financiare.

La locul de munca este foarte posibil sa fiti apreciat de sefi si de colegi pentru ingeniozitatea si ambitia de care dati dovada.

Nu puneti la suflet barfele unei femei din anturaj!



Capricornul

In cursul diminetii este posibil sa aflati ca va trebui sa plecati intr-o calatorie in interes de serviciu.

Chiar daca vestea va cam da planurile peste cap, nu este cazul sa va indispuneti. Ca urmare a acestei calatorii, ar putea surveni schimbari importante in relatiile sentimentale.

Puteti sa va bazati pe intuitie.



Vărsătorul

Azi s-ar putea ivi ocazia de a obtine venituri suplimentare dintr-o colaborare.

Aveti posibilitatea sa finalizati o lucrare dificila, cu un efort minim.

Va recomandam sa evitati speculatiile de orice fel. In caz contrar, riscati sa pierdeti mult.



Peștii

Daca vi se propune un nou loc de munca, nu va grabiti sa refuzati! Astazi sansa este de partea dumneavoastra.

Analizand atent avantajele si dezavantajele ofertei, puteti descoperi perspective promitatoare. Sfatuiti-va si cu partenerul de viata!