Beţi ceaiul sau cafeaua foarte fierbinte?! Un studiu arată că acestea pot duce la apariţia cancerului

Conform unui studiu efectuat de ”International Agency for Research on Cancer” (IARC), băuturile fierbinţi pot cauza cancer.



Totuşi, din fericire, temperatura băuturilor fierbinţi consumate în mod normal este prea mică, precizează Curiosity.



„Foarte fierbinte” nu este tocmai un termen ştiinţific. Cercetătorii implicaţi în acest studiu au ajuns la concluzia că băuturile de 65 de grade Celsius sau mai mult prezintă risc de apariţie a cancerului. De cele mai multe ori, băuturile calde din comerţ se găsesc sub aceste temperaturi.



Băutura care a fost în atenţia cercetătorilor a fost maté, o băutură populară în Ameria de Sud, Asia şi Africa, care este băută în mod tradiţional foarte fierbinte. Conform American Cancer Society, există o legătură între această băutură şi cancerul de esofag, dar doar când a fost servită la temperaturi foarte înalte.