Societatea pe Acțiuni Termoelectrica solicită majorarea cu 6 la sută a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor. O solicitare de ajustare a tarifelor la costuri a fost depusă de întreprindere pe 7 martie la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), informează MOLDPRES.



Termoelectrica își argumentează cererea de majorare a tarifului de la 1068,22 pînă la 1132,20 lei pentru o gigacalorie prin indicatorii tehnici incluși în planul de producere pentru acest an, prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2017-2019, indicii prețurilor cu amănuntul, cursul de schimb al dolarului și majorarea tarifelor la energia electrică solicitată de GAS Natural Fenosa.



Din documentul publicat de ANRE rezultă că cel mai mare impact asupra creşterii tarifelor îl are serviciul de livrare, costul căruia s-a majorat cu circa 30 la sută, de la 201 lei la 260,64 lei pentru o gigacalorie.



Solicitarea celui mai mare furnizor de energie termică din Republica Moldova vine la numai jumătate de an după ce Consiliul de Administrație al ANRE a stabilit la mijlocul lunii septembrie 2016 un nou tarif la energia termică livrată consumatorilor din municipiul Chișinău, cu 8,3 la sută mai mare decît cel în vigoare din anul 2011. ANRE menționa că ”s-a ghidat de principiul acoperirii cheltuielilor minime necesare și justificate pentru desfășurarea normală a activităţii reglementate a S. A. Termoelectrica, cu utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie”.



Termoelectrica solicitase autorității de reglementare în energetică majorarea tarifului pentru producerea energiei electrice cu 12,3 la sută și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor cu 27,4 la sută. Cererea a fost motivată prin creșterea semnificativă a costurilor de producere şi de livrare a energiei electrice și termice după ultima ajustare a tarifelor din octombrie 2011.



Solicitat de MOLDPRES, expertul în energetică Victor Parlicov a menționat că în cazul în care în toamnă ar fi fost ajustate tarifele la energia electrică, iar majorarea tarifului la energia termică ar fi fost relativ mai mare, nu ar fi existat solicitarea depusă la 7 martie. ”Tarifele nu sînt o chestie ce o poți amîna la infinit, dacă nu le ajustezi astăzi, mîine va trebui să le majorezi mai mult”, a apreciat expertul.



El spune că, de fapt, ANRE va trebui ”să repare greșeala pe care a făcut-o în toamna anului trecut”. Parlicov mai adaugă că după reorganizarea CET-urilor din capitală și Termocom, prin fuziune într-o singură întreprindere, s-au făcut optimizări semnificative, inclusiv de personal, astfel că nu se mai pot face noi reduceri pentru a menține tariful.



Ajustarea la timp a tarifelor la serviciile comunale în baza costurilor, pentru a preveni tărăgănări discreționare, este și un angajament prevăzut de acordul semnat cu Fondul Monetar Internațional. Din cauza tergiversării ajustării tarifelor care ar acoperi cheltuielile justificate ale întreprinderilor energetice, acestea au datorii mari față de Moldovagaz. La data de 1 noiembrie 2016 Termoelectrica avea o datorie de 2 miliarde 563 milioane de lei față de Moldovagaz.



Directorul Termoelectrica, Veaceslav Eni, anunțase în septembrie 2016, în ședința ANRE, că întreprinderea se află în negocieri cu Moldovagaz și Banca Mondială pentru semnarea unui acord, care în anii viitori va duce la diminuarea tarifelor și costurilor. ”Avem o datorie istorică de 2,6 miliarde de lei. Noi am perfectat această datorie în memorandum pentru eșalonarea acestei sume în 15 ani. Am făcut un business-plan pentru 35 ani pentru a ne putea asuma achitarea tuturor datoriilor. Dar condițiile Băncii Mondiale este să nu acumulăm datorii către Moldovagaz și să ajustăm tarifele”, a menționat directorul Termoelectrica.



ANRE a anunţat pentru 9 martie 2017 audieri publice privind ajustarea tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. Cererile au parvenit din partea distribuitorilor RED Nord, RED Nord-Vest, RED-Union Fenosa, dar şi a furnizorilor Gaz Natural Fenosa Furnizare Energiei şi Furnizarea Energiei Electrice Nord.