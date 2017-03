Ce spun astrele azi, 8 martie

Sextilul Mercur-Pluton favorizeaza planurile indraznete, care presupun un anumit risc. De asemenea, este o zi buna pentru a incepe o actiune de durata medie, adica de pana la doua luni.



Berbecul

Este posibil sa demarati o afacere care va va aduce in scurt timp avantaje materiale consistente.

Dupa-amiaza, o cunostinta v-ar putea propune o colaborare pe termen lung. Chiar daca propunerea suna tentant, va sfatuim sa o analizati cu mare atentie si sa nu va grabiti sa dati un raspuns.



Taurul

In prima parte a zilei aveti ocazia sa va afirmati pe plan social, ca urmare a unei activitati caritabile pe care o promovati cu succes.

Este o zi buna pentru a incepe un studiu, pentru comunicarea cu persoanele mai tinere si pentru calatorii in interesul familiei.

Aveti grija sa va exprimati cat mai clar, pentru a nu fi gresit inteles de partenerul de viata!



Gemenii

Activitatea intelectuala v-ar putea fi perturbata de mici probleme in relatiile parteneriale.

Daca reusiti sa va concentrati suficient si sa nu va asumati riscuri excesive, puteti obtine castiguri financiare.

Tineti cont de sfaturile celor apropiati!



Racul

Capacitatea de comunicare va ajuta sa stabiliti noi relatii de parteneriat.

Ar trebui sa inceapa sa apara rezultatele financiare ale muncii depuse in ultima vreme.

Pentru deciziile importante, tineti seama si de parerile partenerului de viata!



Leul

Aveti idei originale, pe care colegii si prietenii le sustin. Astazi aveti un randament foarte bun si puteti sa rezolvati tot ce v-ati propus.

S-ar putea sa intampinati mici dificultati pe plan financiar. Va puteti baza pe sprijinul unei persoane mai in varsta.



Fecioara

Reusitele in afaceri din ultima perioada va determina sa va ganditi la o investitie pe termen lung. Partenerul de viata si un barbat mai in varsta din familie va sustin.

Va recomandam sa evitati speculatiile de orice fel.



Balanța

Se pare ca sunteti intr-o forma intelectuala excelenta si reusiti sa le dati sfaturi utile prietenilor.

Aveti grija sa nu faceti promisiuni pe care nu sunteti sigur ca le veti putea respecta!

Este posibil sa petreceti seara in vizita la rude.



Scorpionul

Intuitia va ajuta sa rezolvati probleme foarte dificile.

Ar fi bine sa va ocupati mai mult de problemele casei, pe care le-ati cam neglijat.

Daca va implicati intr-o afacere care presupune riscuri financiare, va recomandam sa va consultati cu partenerul de viata.



Săgetătorul

In prima parte a zilei aveti posibilitatea sa va ocupati de o problema financiara de care nu ati avut timp pana acum.

Dupa-amiaza, o ruda v-ar putea propune sa va asociati intr-o afacere rentabila. Va sfatuim sa nu va grabiti sa refuzati propunerea, pentru ca sunt sanse mari sa obtineti beneficii importante.



Capricornul

Va adaptati cu usurinta la situatii noi si reusiti sa rezolvati unele probleme ale casei.

Inspiratia si claritatea in gandire va ajuta sa le dati sugestii excelente celor care va solicita sfaturi.

Astazi este favorizata comunicarea cu prietenii si cu membrii familiei.



Vărsătorul

Parcurgeti o perioada favorabila din toate punctele de vedere. Aveti ocazia sa obtineti castiguri financiare nesperate si sa va afirmati in societate.

Relatiile cu partenerul de viata ar trebui sa fie foarte bune, ceea ce va intareste moralul.

Puteti sa va bazati pe intuitie.



Peștii

Astazi puteti avea realizari deosebite pe plan profesional si social.

In partea a doua a zilei, s-ar putea sa fiti nevoit sa plecati intr-o calatorie neplanificata. Desi initial este o deplasare in interes personal, ar putea marca inceputul unei ascensiuni in activitatea profesionala.