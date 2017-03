Opt CURIOZITĂŢI despre măr. ASTA nu ai ştiut

Proprietăţile benefice ale mărului sunt recunoscute în multe culturi, fiind prezent în diverse zicale pe tema sănătăţii. Delicioasele fructe aromate şi zemoase sunt printre cele mai vechi şi mai populare fructe cultivate de om.



În plus, se află printre primele fructe introduse în alimentația copilului, datorită conținutului ridicat de apă şi a uşurinţei cu care este digerat. Plin de fitonutrimenţi esenţiali pentru sănătate, antioxidanţi şi vitamine, mărul nu se dezice de celebrul proverb „Un măr pe zi ţine doctorul departe!”.



Deşi foarte popular încă din vremuri străvechi, sunt lucruri pe care poate nu le ştiai despre măr şi care te vor surprinde. Iată câteva dintre ele:



1. Mărul este o sursă excelentă de pectina, un tip de fibră solubilă, şi conţine în medie 5 grame de fibre, dar nici un pic de grăsimi, sodiu sau colesterol.



2. Un măr mediu are aproximativ 80 de calorii, fiind o idee numai bună pentru gustarea de dimineaţă a copilului. În plus, are rolul de a curăţa dinții prin mestecarea intensă.



3. Cu sau fără coajă? Desigur, cu coajă, pentru că două treimi din totalul de fibre și mulţi dintre antioxidanții prezenţi în măr se afla chiar în coajă.



4. 25% din volumul mărului îl reprezintă aerul, aşadar acesta este motivul pentru care plutesc. Copiii vor găsi acest lucru fascinant, aşa că îi puteţi încuraja să ajute la spălatul fructelor înainte de masă.



5. Există 2500 varietăţi de mere în Statele Unite şi 7000 de soiuri sunt răspândite în toată lumea. Din 36 de state care cultivă mere, China rămâne cel mai mare producător din lume.



6. Se spune că mărul este unul dintre cele mai vechi fructe descoperite, gustate și cultivate de om. Arheologii au descoperit dovezi care arată că oamenii au început să consume mere de mai bine de 6700 de ani.



7. Merele se coc de 6 până la 10 ori mai repede la temperatura camerei, decât dacă sunt păstrate la frigider. În plus, mărul ajută şi la coacerea altor fructe datorita hormonului pe care îl emana în mod natural, etilena. Aşezaţi un măr lângă mango sau avocado şi pregătiţi-vă să vedeţi rezultatele rapid.



8. Mărul este un fruct tratat intens cu pesticide, aşadar, încercaţi pe cât posibil să folosiţi produse organice în alimentaţia copiilor şi spălaţi întotdeauna cu rigurozitate fructele.