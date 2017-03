Ce spun astrele azi, 7 martie

Conjunctia Soarelui cu Mercur confera mai multa perseverenta si un plus de incredere in fortele proprii. Este un moment prielnic pentru a va lua inima-n dinti si a trece la treaba. Incercati sa puneti in practica tot ce ati amanat pana acum!



Berbecul

Energia si perseverenta va ajuta sa finalizati un proiect inceput cu mai mult timp in urma.

In prima parte a zilei, un prieten v-ar putea propune o colaborare avantajoasa, care va va aduce satisfactii materiale nesperate.

Evitati discutiile in contradictoriu cu partenerul de viata! In caz contrar, riscati sa deteriorati grav relatiile.



Taurul

Se pare ca va simtiti in forma si faceti planuri indraznete de viitor. Este un moment prielnic pentru investitii pe termen lung, pentru a incepe noi afaceri si pentru calatorii in interes personal.

Profitati de moralul ridicat pe care il aveti astazi! Sansele de reusita sunt mari in toate domeniile de activitate.



Gemenii

Sunteti plin de elan si aveti initiative inspirate. Puteti avea mari satisfactii pe plan profesional si intelectual, daca dati dovada de perseverenta.

Pe plan sentimental, ar trebui sa nu aveti de ce sa va plangeti.

Va sfatuim sa fiti modest in relatiile cu prietenii.



Racul

In prima parte a zilei s-ar putea sa faceti o scurta calatorie in care imbinati interesele profesionale cu cele personale.

Sunteti foarte increzator in capacitatile dumneavoastra si aveti tendinta sa va asumati prea multe riscuri.

In relatiile cu colaboratorii, va sfatuim sa fiti mai flexibil si sa nu incercati sa va impuneti punctul de vedere.



Leul

Sunteti plin de energie si puteti sa finalizati o lucrare inceputa cu mai mult timp in urma. Nu pierdeti ocazia!

Va sfatuim sa cheltuiti cu masura si sa aveti in vedere si necesitatile familiei.

Atentie: exista riscul sa izbucneasca o cearta in familie, pornind de la o problema financiara.



Fecioara

Incepeti ziua cu elan si incredere, care va sporesc randamentul. Ar trebui sa nu aveti niciun fel de probleme de comunicare.

Este posibil sa aflati ca va trebui sa plecati intr-o calatorie de afaceri.

Va recomandam sa acordati mai mult timp odihnei, altfel riscati sa aveti probleme de sanatate.



Balanța

Se pare ca sunteti tensionat din cauza programului incarcat de la locul de munca. Va sfatuim sa nu va manifestati nemultumirea in fata sefului.

Aveti incredere si nu va lasati coplesit! Veti rezolva cu bine toate sarcinile.



Scorpionul

Aveti mari sanse de reusita in tot ce faceti la locul de munca si in interes personal. Vointa si increderea in sine va ajuta sa depasiti toate dificultatile.

Este un moment foarte bun pentru a sustine examene, lucrari si proiecte.

Nu neglijati problemele persoanei iubite, care asteapta de la dumneavoastra mai mult decat ii oferiti!



Săgetătorul

Se pare ca situatia financiara va nemultumeste, dar acest lucru nu reuseste sa va descurajeze sau sa va faca sa va pierdeti increderea in fortele proprii.

Chiar daca va simtiti in forma, va recomandam sa va ganditi bine inainte de a actiona si sa fiti prudent.

Dupa-amiaza s-ar putea sa primiti o veste neplacuta de la seful dumneavoastra si sa fiti nevoit sa va intoarceti la serviciu.



Capricornul

Un barbat mai in varsta v-ar putea propune o afacere din care puteti castiga in scurt timp o suma importanta de bani.

In cursul dupa-amiezii este posibil sa fiti nevoit sa plecati intr-o calatorie in interes profesional. Cu acest prilej, aveti ocazia sa faceti cunostinta cu un viitor partener de afaceri.

Evitati speculatiile de orice fel!



Vărsătorul

In prima parte a zilei va ocupati de o problema financiara mai veche.

Daca vi se propune o colaborare, va sfatuim sa nu o refuzati. Ar putea sa produca o schimbare favorabila in viata dumneavoastra.

Tineti cont de sfaturile partenerului de viata!



Peștii

Este posibil sa incepeti ziua cu o bucurie, primind o suma de bani dintr-o afacere demarata cu ceva timp in urma impreuna cu un prieten.

Acum puteti sa va faceti planuri indraznete de viitor si sa cumparati un obiect de valoare pe care vi-l doriti de mult.

Va recomandam sa va bazati pe intuitie si sa tineti cont de sfaturile unei rude apropiate.