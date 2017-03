Noi comentarii INCENDIARE de la Sagaidac: Platon este un tip foarte periculos

După ce a lăudat acțiunile Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție din ultimul timp, fostul angajat al Băncii Sociale, care anul trecut a lansat o campanie dură de critică a guvernării, deschide și mai mult cărțile vorbind despre cine este în realitate Veaceslav Platon, considerat și până acum drept "raiderul Nr.1 din spațiul CSI".



Amintim că zilele trecute Sagaidac, care critica instituțiile din Republica Moldova a apreciat faptul că mai multe persoane implicate în scheme frauduloase au intrat în vizorul organelor de drept. "Timpul le pune pe toate și pe toți la locul lor. Bravo CNA și Procuratura Anticorupție. În sfârșit am ajuns și eu să mă mândresc cu instituțiile de drept ale Republicii Moldova. Hai că se poate. Platon, Shor, Filat, Talmaci și restul escrocilor care au creat prejudicii altor persoane și cetățenilor - locul lor e la pușcărie", a scris Sagaidac.



Ulterior, el a adăugat un comentariu și despre Platon, menționând că este un om foarte periculos. "Pe Filat și Platon mereu i-am criticat și am afirmat că sunt unii in beneficiari, iar o bună parte din funcționarii bancari cunosc cine-i Platon – este un tip foarte periculos", a comentat fostul angajat al Băncii Sociale.



Mai mult, el susține că instituțiile din Republica Moldova cunosc tot adevărul. "Eu cred că PA și CNA deja cunosc, de aceea și lucrează bine căci dețin informație suficientă".



Este de menționat că Sagaidac nu este singurul care și-a schimbat opiniile vizavi de furtul miliardului. În luna octombrie anul trecut și fostul angajat CNA Mihail Gofman, care anterior adusese critici dure împotriva actualei guvernări, și-a revăzut declarațiile și a publicat stenograma unei convorbiri telefonice, sugerând că Platon a participat la organizarea tranzacțiilor frauduloase în urma cărora a fost furat un miliard de dolari.