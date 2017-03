Ce spun astrele azi, 6 martie

Sextilul Lunii cu Marte sporeste capacitatea de exprimare a emotiilor, trairilor si sentimentelor. La nivel macro, creste interesul societatii fata de seriozitatea si competenta guvernantilor. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie relatiilor sociale si sentimentale.



Berbecul

Se pare ca resimtiti o stare de nemultumire si iritare si aveti tendinta sa va iesiti usor din fire.

Este recomandat sa faceti apel la stapanirea de sine si sa evitati reactiile exagerate.

In relatia cu partenerul de viata, ar fi bine sa ocoliti subiectele delicate, care pot conduce la discutii aprinse.



Taurul

Este posibil ca astazi sa aveti un spirit critic iesit din comun si o tendinta de a exagera.

Dupa-amiaza este posibil sa incepeti pregatirile pentru o calatorie in interes personal.

Seara, aveti ocazia sa va relaxati in compania unor persoane dragi.



Gemenii

Dimineata exista riscul sa va dezamagiti un prieten apropiat. Atentie: sunteti predispus la gafe!

Va sfatuim sa nu ii cautati nod in papura partenerului de viata.

Ar fi bine sa ascultati sfaturile unei persoane mai in varsta din familie, chiar daca nu va convine tot ce are de spus.



Racul

S-ar putea sa fiti nelinisitit din cauza unor probleme financiare minore. Nu este cazul sa va faceti probleme.

Dupa-amiaza este posibil ca o ruda apropiata sa va imprumute o suma importanta sau sa va propuna o colaborare de pe urma careia puteti castiga bine.

Va sfatuim sa aveti rabdare si sa va ascultati intuitia.



Leul

Aveti tendinta de a fi prea insistent, cu riscul de a deveni chiar sacaitor.

Este posibil ca o neintelegere cu un prieten apropiat sa va puna pe ganduri. Sunteti un maestru in a va sustine punctul de vedere, dar asta nu inseamna ca aveti dreptate chiar intotdeauna.

Va sfatuim sa fiti calm si prudent, ca sa evitati confruntarile inutile.



Fecioara

Aveti tendinta sa acordati o importanta exagerata unor probleme relativ marunte si sa tensionati atmosfera de la serviciu.

Daca priviti lucrurile cu mai multa detasare, cresc sansele de a gasi o rezolvare eficienta.

Ar fi bine sa va relaxati mai mult. Daca aveti ocazia sa iesiti in aer liber impreuna cu persoana iubita, nu ezitati!



Balanța

Se intrevad cateva drumuri scurte, in care reusiti sa imbinati interesele profesionale cu cele personale.

S-ar putea ca partenerul de viata sa nu fie de acord sa cumparati un obiect de valoare.

Se pare ca resimtiti o stare de nervozitate accentuata si sunteti tentat sa exagerati. Va recomandam sa evitati discutiile in contradictoriu.



Scorpionul

Este posibil sa fiti irascibil si sa nu reusiti sa va controlati nervozitatea. Exista riscul sa provocati discutii aprinse sau chiar certuri.

Pastrati-va calmul si evitati sa discutati despre subiecte delicate!

Seara ar fi bine sa stati acasa, in mijlocul familiei.



Săgetătorul

Aveti tendinta sa va enervati din orice, cu riscul de a va trezi in situatii neplacute.

Va recomandam sa amanati discutiile si deciziile importante in afaceri sau la serviciu, pentru ca azi sansele de reusita sunt mici.

V-ar prinde bine o activitate relaxanta, in compania unui prieten.



Capricornul

Se pare ca aveti dificultati de concentrare. Va sfatuim sa nu va ocupati de mai multe lucruri in acelasi timp, pentru ca riscati sa faceti greseli cu consecinte pe termen lung.

Limitati-va la activitati de rutina si nu refuzati ajutorul colegilor!

In a doua parte a zilei s-ar putea sa primiti o vizita care nu va incanta.



Vărsătorul

Un prieten v-ar putea reda buna dispozitie si optimismul propunandu-va o colaborare.

Va recomandam sa terminati ce ati inceput si sa nu neglijati familia. Ascultati cu rabdare parerile partenerului de viata!

Dupa-amiaza s-ar putea sa aveti o neintelegere cu un vecin.



Peștii

In prima parte a zilei sunteti predispus la exagerari. O discutie banala cu un coleg de serviciu ar putea sa degenereze intr-o cearta.

Pentru a evita conflictele, ar fi bine sa fiti mai flexibil si sa nu incercati sa va impuneti punctul de vedere cu orice pret.

Este recomandat sa amanati calatoriile de afaceri si intalnirile cu prietenii.