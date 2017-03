Aspirină vegetală: Ce beneficii are și cum acționează

Într-o epocă în care medicamentele naturiste câştigă tot mai mult teren în faţa medicinei alopate, o alternativă la aspirină poate fi de ajutor multor oameni. Vezi ce variante de aspirină naturistă există şi care sunt beneficiile lor.



Aspirina vegetală, o alternativă naturistă la îndemână



Oamenii iau aspirină de sute de ani, deși, forma ei actuală a fost introdusă pe piață în 1853, sub formă de pudră, apoi comprimată în pastilele albe pe care le avem cu toții în dulapul de la baie abia în 1915.



În ciuda anilor lungi de utilizare a aspirinei tamponate și netamponate pentru tot felul de dureri și afecțiuni, precum și preventiv, pentru cei cu risc cardiovascular există complicații de care știe puțină lume.



Oamenii care iau regulat aspirină, o fac din trei motive principale



-Reducerea inflamației și a durerii

-Prevenirea atacului de cord și a accidentului vascular cerebral

-Reducerea febrei

-Ce complicații pot apărea de la consumul regulat de aspirină



Insuficiență renală



Nefropatia analgezică poate apărea ca o complicație în urma consumului regulat de aspirină pe termen lung. Se poate ajunge la insuficiență renală gravă și dializă obligatorie sau transplant renal.



Insuficiență hepatică



Ficatul este organul prin care trec toate medicamentele și alte substanțe chimice și toxice intrate în organism. Unele persoane se pot îmbolnăvi de la prea multe substanțe filtrate și metabolizate de ficat, ceea ce poate duce la insuficiență hepatică.



Ulcer



Având în vedere că aspirina este un acid, consumul pe termen lung poate duce la apariția gastritei, ulcerului și a altor iritații ale pereților tractului digestiv.



Șoc hemoragic



Mulți oameni iau aspirină zilnic pentru a-și proteja sistemul cardiovascular de blocarea vaselor sau de ”îngroșarea sângelui” cu colesterol și alte substanțe.



Problema este că dacă aspirina subțiază sângele, ea poate agrava anumite afecțiuni care presupun hemoragii. De exemplu, în cazul unui accident vascular cerebral, vasul spart de pe creier poate pierde mai mult sânge dacă pacientul consuma regulat aspirină pentru un volum mai mare și fluiditate crescută a sângelui.



Este aspirina naturistă la fel de eficientă ca aspirina clasică?



Aspirina naturistă are un dozaj mai mic de substanță activă și se absoarbe diferit în organism, ceea ce îi face pe mulți să o considere mai puțin toxică decât cea produsă în laborator.



Alternativele naturiste la aspirină sunt:



-Dietă antiinflamatoare, bazată pe consumul de pește, nuci, fructe, uleiuri sănătoase

-Ghimbir crud, sau sub formă de ceai sau capsule

-Turmeric/curcumă, pentru proprietățile antiinflamatoare

-Bromelina (extract din ananas) este o enzimă care ajută la inflamarea articulațiilor

-Ce este aspirina din salcie și ce beneficii are

-Încă din vremuri străvechi, egiptenii și asiaticii foloseau scoarța de salcie albă (salix alba) pentru tot felul de dureri și procese inflamatorii.

Compusul din salcie care avea proprietăți vindecătoare era salicina, o substanță care, în organismul uman, se transforma în acid salicilic.



În anii 1800, oamenii de știință germani au dezvoltat o variantă chimică, mai ieftină, a acestuia, pentru ca, în final, să standardizeze o substanță numită acid acetil-salicilic, aspirina de astăzi din farmacii.



Salcia albă este tot mai des folosită ca alternativă naturistă la aspirina clasică, iar amestecurile antiinflamatoare de la plafar conțin adesea extract de coajă de salcie albă.



Aspirina naturală din salcie este indicată în următoarele afecțiuni

-Durere acută de spate/coloană vertebrală

-Dureri în articulații

-Osteoartrită



Aspirina a fost extrasă, la început, din salcie, dar a devenit un medicament produs chimic, în laboratoare. Dacă vrei să renunți la medicamentele moderne și să încerci aspirina vegetală, ai mai multe variante naturiste din care să alegi cea mai bună variantă pentru organismul tău.