Ce spun astrele azi, 3 martie

Aspectul astrologic dominant al zilei este sextilul Luna-Neptun, care predispune la visare cu ochii deschisi si aduce in prim-plan romantismul si idealismul. In general, azi suntem cu totii mai sensibili, mai calmi, mai inclinati catre toleranta si compasiune. Pe de alta parte, acest sextil induce o stare de confuzie si diminueaza pragmatismul. Prin urmare, se recomanda amanarea activitatilor si deciziilor importante.



Berbecul

Este foarte posibil sa nu fiti in forma si sa nu va simtiti instare sa faceti tot ce v-ati propus pentru azi.

Ar fi bine sa amanati cu cateva zile toate actiunile importante, altfel riscati sa va irositi energia.

Dupa amiaza sau seara aveti ocazia sa iesiti impreuna cu partenerul de viata si/sau cu prietenii apropiati si sa va relaxati. Profitati! Chiar si Berbecii au nevoie de cate o pauza, din cand in cand.



Taurul

S-ar putea ca un prieten sau o cunostinta sa va ceara sprijunul intr-o chestiune de afaceri. Merita sa-i dati o mana de ajutor, mai ales ca sunt sanse sa va alegeti si cu un beneficiu financiar.

Azi este recomandat sa evitati speculatiile de orice fel si activitatile care presupun un risc important.

Dupa o zi destul de dificila, aveti posibilitatea sa petreceti seara impreuna cu persoana iubita, intr-o atmosfera relaxanta, romantica.



Gemenii

Se pare ca nu va simtiti in forma si preferati sa amanati rezolvarea unei chestiuni delicate.

In schimb, relatiile cu familia si cu prietenii au toate sansele sa fie excelente. Aveti grija, totusi, sa evitati discutiile in contradictoriu!

Se pare ca va pregatiti sa luati o decizie destul de importanta in ceea ce priveste relatiile sentimentale. Daca aveti indoieli, merita sa cereti sfatul unei rude mai in varsta. O sa va para bine ca nu v-ati grabit!



Racul

In aceasta perioada va preocupa in primul rand cresterea veniturilor. Totusi, azi nu este recomandat sa luati o decizie importanta in acest domeniu.

In prima parte a zilei, este posibil sa nu reusiti sa va concentrati suficient pentru a realiza tot ce v-ati propus. Nu va faceti griji! Este doar influenta contextului astral de azi, care se va disipa curand. Oricum, cei din jur se vor dovedi intelegatori.

Este o zi buna pentru a petrece mai mult timp in familie.



Leul

Daca ati primit recent o propunere de colaborare sau de parteneriat in afaceri, eAstrolog.ro va recomanda sa lasati pe maine luarea unei decizii. Altfel, riscati sa va razganditi mai tarziu sau sa va para rau.

In schimb, relatiile sentimentale decurg foarte bine.

Aveti ocazia sa petreceti o seara romantica impreuna cu persoana iubita.



Fecioara

Ar fi bine sa nu va propuneti prea multe pentru azi si sa nu va faceti un program strict, fiindca probabil nu veti reusi sa-l respectati.

S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti cateva drumuri scurte in interesul familiei, care nu erau prevazute.

Daca aveti de rezolvat chestiuni financiare, azi puteti sa va bazati pe intuitie.



Balanța

In prima parte a zilei s-ar putea sa aveti dificultati de concentrare.

Ar fi bine sa amanati cu cateva zile activitatile importante de afaceri sau de la locul de munca, chiar daca par urgente. Altfel exista riscul sa luati decizii eronate, cu consecinte grave.

In plan sentimental, insa, totul merge bine. O seara romantica in compania persoanei iubite va poate incarca bateriile sufletului.



Scorpionul

S-ar putea sa aveti impresia ca va zbateti degeaba si ca va irositi energia. Contextul astral de astazi nu este favorabil simtului practic si capacitatii de concentrare.

Cei din jur par sa va inteleaga si va ofera sprijinul in chestiunile care nu suporta amanare.

Este o zi favorabila pentru intalnirile cu prietenii sau pentru a petrece seara in familie.



Săgetătorul

Ziua de azi nu este favorabila negocierilor, investitiilor sau actiunilor indraznete in afaceri.

In general, este preferabil sa amanati activitatile care necesita atentie, concentrare si precizie

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti nevoit sa va schimbati planurile in legatura cu o calatorie, din cauza unei vesti primite de la cineva apropiat.



Capricornul

Este una din acele zile in care astrele va sugereaza discret sa faceti o pauza. Chiar daca pentru Capricorni suna ca o pedeapsa, este doar varianta mai eficienta. Altfel, riscati sa faceti greseli costisitoare si sa luati decizii neinspirate.

Situatia financiara este mai buna decat aveti impresia, dar azi simtul practic este diminuat si va poate crea probleme in afaceri.



Vărsătorul

Poate din cauza oboselii acumulate in ultima vreme, aveti tendinta de a va ingrijora mai mult decat e cazul. De fapt, totul decurge in parametri normali atat in plan profesional cat si in relatiile cu cei dragi.

Aveti nevoie de mai multa odihna.

Ziua de azi e tocmai buna pentru a va ocupa doar de strictul necesar si pentru a va relaxa putin.



Peștii

Probabil ca resimtiti o stare de confuzie, de "desprindere de realitate". Este momentul sa incetiniti ritmul si sa va incarcati bateriile.

In orice caz, azi nu este recomandat sa negociati sau sa luati decizii in chestiuni importante, fiindca riscati sa faceti greseli costisitoare.

In plan sentimental, sfatul unei rude mai in varsta se poate dovedi util.