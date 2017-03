Ce spun astrele azi, 1 martie

Conjunctia Lunii cu Uranus predispune la adoptarea unui stil de viata mai dinamic si mai neobisnuit. De asemenea, favorizeaza o oarecare instabilitate in camin si in sentimente, din cauza ca fiecare incearca sa-si impuna personalitatea. Este recomandat sa ramaneti calm si sa pastrati masura in tot ce faceti.



Berbecul

Se pare ca sunteti hotarat sa terminati o lucrare in casa.

Un barbat mai in varsta din familie v-ar putea ajuta financiar, dar va incerca sa-si impuna propriile idei. Daca nu va straduiti sa evitati o cearta, riscati sa tensionati relatiile pe termen lung.

Dupa-amiaza este posibil sa primiti o veste buna de la o ruda apropiata.



Taurul

Puteti avea un succes deosebit la intalnirile de afaceri. Sunt bine aspectate si relatiile cu familia si cu prietenii.

Dimineata s-ar putea sa va intalniti cu o persoana cu care nu v-ati vazut de mult timp.

Dupa-amiaza va ocupati de probleme familiale care nu sufera amanare. Va recomandam sa tineti cont si de dorintele celor mici.



Gemenii

Este posibil sa aveti o mica neintelegere cu partenerul de viata. Daca reactionati cu calm si rabdare, veti evita o cearta care ar putea tensiona relatia pentru mult timp.

Spre seara, o vizita la prieteni va poate readuce armonia in cuplu si buna dispozitie. Aveti grija sa nu provocati gelozia partenerului de viata!



Racul

S-ar putea sa fiti putin confuz din cauza unor probleme sentimentale.

Nu va incapatanati sa va rezolvati singur toate problemele! Va sfatuim sa acceptati ajutorul celor apropiati.

Sfaturile unei rude va pot ajuta sa evitati o cearta in familie.



Leul

Aveti sanse mari de succes la studii, in colaborari si in tranzactii financiare. Toate acestea va pot aduce castiguri importante.

Dupa-amiaza s-ar putea sa fiti nevoit sa plecati intr-o calatorie. Nu este exclus sa aveti parte de o scena de gelozie.

Va sfatuim sa nu luati nici o decizie in graba.



Fecioara

Dimineata nervozitatea va poate pune intr-o situatie neplacuta. Riscati sa declansati o cearta cu partenerul de viata sau cu o persoana mai in varsta din familie.

Va recomandam sa va pastrati calmul si sa va concentrati asupra problemelor urgente.

Odihniti-va mai mult!



Balanța

In prima parte a zilei, s-ar putea sa aveti de facut multe drumuri urgente.

Se pare ca sunteti indispus si ca aveti tendinta de a exagera. Nu fiti incapatanat, daca vreti sa nu va certati cu persoana iubita!

Va sfatuim sa evitati activitatile stresante si sa va relaxati.



Scorpionul

Incepeti ziua plin de energie si entuziasm.

Aveti grija sa nu depasiti anumite limite si sa nu provocati discutii in contradictoriu cu colegii!

Dupa-amiaza s-ar putea sa aveti o problema sentimentala neasteptata. Va recomandam sa acordati mai multa atentie partenerului de viata.



Săgetătorul

Aveti ocazia sa obtineti cu usurinta castiguri marunte, dar va sfatuim sa fiti prudent si sa evitati speculatiile.

Dupa-amiaza este posibil sa aveti o disputa cu partenerul de viata daca refuzati sa mergeti in vizita la o ruda.

Nu va neglijati prietenii si rudele apropiate!



Capricornul

Astazi va puteti ocupa de probleme financiare. Aveti sanse sa redresati bugetul familiei.

Daca vi se propune o colaborare, ar fi bine sa nu va grabiti sa refuzati.

Va recomandam sa va consultati si cu partenerul de viata.



Vărsătorul

Se pare ca aveti multe de rezolvat, asa ca va sfatuim sa va stabiliti clar prioritatile.

Dimineata este posibil sa fiti nevoit sa faceti cheltuieli neprevazute, care risca sa va dezechilibreze bugetul.

S-ar putea sa va ocupati de o problema urgenta a unei persoane dragi din familie.



Peștii

Este o zi buna pentru a va pune in practica planurile de afaceri. Ceea ce initiati astazi s-ar putea dovedi rentabil intr-un timp destul de scurt.

Relatiile cu colegii si cu prietenii ar trebui sa fie foarte bune.

Din dorinta de a fi mai independent, riscati sa provocati discutii aprinse in familie. Va recomandam sa fiti mai diplomat si sa nu refuzati dialogul.