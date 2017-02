(DOCUMENT) ”Platonleaks”: Mărturiile lui Platon despre scenariile puse la cale de Țopa pentru a-l anihila pe Plahotniuc

Cei din clanul Țopa au pus la cale o adevărată strategie în vendetta lor personală împotriva lui Vlad Plahotniuc, pentru care au cheltuit, probabil, o groază de bani, implicând în aceasta avocați și companii internaționale, oameni de afaceri, inclusiv pe Veaceslav Platon, emailuri conspirative ca în filmele cu James Bond. Despre aceasta Platon a vorbit într-o mărturie depusă în fața unui notar din Olanda, acum doi ani.



Despre mărturia lui Platon în Olanda a vorbit analistul politic Victor Gurău , săptămâna trecută într-o conferință de presă, iar marți a publicat câteva declarații ale lui Platon în fața notarului olandez. Din aceste declarații se vede clar că Țopa sunt (sau cel puțin erau) gata la orice doar pentru a-l anihila pe Plahotniuc. Din câte reiese din declarațiile lui Platon, ei l-au cooptat și pe el în această schemă.



Strategia consta în aceea ca Plahotniuc să fie luat în colimator de instituțiile judiciare din cât mai multe state. El va fi nevoit să se apere și nu va avea timp să atace. În scemă era implicat și un oarecare Kontievski, despre care anterior Victor Gurău a spus că era unul din apropiații lui Platon.



"... Strategia a fost elaborată ca urmare a mai multor convorbiri telefonice pe care le-am avut cu Victor Țopa și pe linii mari era așa: a. Noi îl vom folosi pe Kontievski, care va face o declarație în judecată în orice instanță pe care avocații lui o consideră de cuviință și sp declare ce ne-am înțeles înainte. La fel ar fi putea fi posibil ca el să fie chemat în instanță pentru a depune mărturii la procurori pentru inițierea unui dosar, cel mai probabil in Elveția. b. Ne-am fi înțeles cu povestea înainte de a discuta cu avocații lui englezi, și cu oricare alt avocat care ar fi putut fi implicat mai pe urmă. Pentru aceasta el a zis ca noi trebuie să creăm un email la care amândoi să avem acces pentru a schimba informați si documente. Acest email era antiplahotniuc@gmail.com și de când am stopat cooperarea cu Țopa nu mai am acces la el. c. La fel ar fi trebuit sa pregătesc un avocat în care am încredere care să lucreze cu noi și cu avocații lui englezi și cineva care le va transmite informațiile. El ar fi trebuit să fie bine instruit și avocatul meu( Viacheslav Lych) va trebui sa transmită contul nostru avocaților străini și altora care nu erau parte a acestui plan. În acest sens pe 22.09.2014 a avut loc conferința telefonică între mine, Viorel Țopa, Victor Țopa, Patrick Boylan, Paul Gully-Hart, Paul Olden( toți erau din echipa lui Victor) și Veacheslav Lych. Pe agendă erau acțiunile care au fost întreprinse și acțiunile pe care urmează sa le facem împotriva lui Vlad Plahotniuc. d. Înainte să convenim asupra draftului, noi am stabilit să ne întâlnim cu avocații ca să discutăm strategia și să ne decidem asupra acțiunilor care vor urma. Cu acest scop am avut întâlnire pe 08.10.14 în Roma, intre Patrick Boylan și Tatian Menshenina (din partea Țopilor) și Kontievski cu mine”, a declarat Platon citat de Victor Gurău.

În strategia pusă la cale urmau să fie implicați și judecători din Republica Moldova, dar Platon susține că nu i-a implicat pe magistrații pe care îi controla. ”Victor Țopa și eu am discutat că eu (Veaceslav Platon) îl cunosc, personal, pe domnul Colenco, fost Președinte al Curții de Apel Economice. Țopii au sugerat că trebuie să-l convingem să facă declarații împotriva lui Vladimir Plahotniuc(!) cu privire la hotărârile făcute de Curtea Economică, cu referire la Victoriabank. În orice caz, eu nu am discutat cu dl. Colenco.”



Țopa a recunoscut că deține controlul asupra unui șir întreg de instituții mass-media și încerca să-l convingă pe Platon că Plahotniuc a fost găsit vinovat și dat în căutare în mai multe state precum Cipru și Marea Britanie.

Din declarațiile lui Platon pentru notarul din Olanda reiese că ar fi avut o întrevedere cu Plahotniuc la Viena la sfârșitul anului 2014 și i-a explicat că nu a fost dat în căutare de nicio țară europeană, așa cum pretindea Țopa.

”El nu a fost niciodată urmărit penal în Elveția sau Olanda, iar tot ce mi-a povestit Țopa a fost rodul propriei imaginației, din cauza propriei vendete pornite împotriva lui Plahotniuc. După răpirea Dnei Proidisvet, Victor a solicitat ajutorul lui Plahotniuc ”pentru a curăța mizeria” pe care a lăsat-o. Plahotniuc a refuzat întrucât nu vroia să aibă nimic de a face cu el deoarece devenise periculos și lacom. Scopul lui Țopa era să preia puterea pentru a-i fi anulată condamnarea”, se arată în declarația lui Platon.



Victor Gurău a prezentat săptămâna trecută mai multe dovezi ale schemei puse la cale pentru a devaliza nu doar cele trei bănci în 2014, dar întregul sistem financiar al Republicii Moldova. În spatele acesteia au stat mai multe persoane cunoscute. Pe lângă Platon și Țopi mai figurează Vlad Filat, Renato Usatîi și alții. Atunci Gurău a vorbit și despre declarațiile lui Platon în fața notarului din Olanda, dar nu le-a făcut publice din cauza datelor cu caracter personal care se conțin în acel document.