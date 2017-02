Ce spun astrele azi, 27 februarie

Sextilul Lunii cu Pluton poate aduce schimbari neobisnuite in camin. Chiar daca aceste schimbari pot fi incomode la inceput, este de asteptat sa aiba consecinte pozitive pe termen lung. Ar fi bine sa primiti cu calm eventualele schimbari survenite azi si sa nu trageti concluzii pripite. Orice gest frumos pe care il faceti azi, va fi tinut minte multa vreme.



Berbecul

Este o zi buna pentru a face schimbari in locuinta. Va sfatuim sa tineti cont si de parerile partenerului de viata.

Puteti sa va faceti de planuri de viitor.

Nu incepeti mai multe treburi deodata, pentru ca s-ar putea sa nu terminati niciuna!

Dupa-amiaza este posibil sa primiti un cadou care va impresioneaza.



Taurul

Daca v-ati propus sa faceti schimbari in casa, azi sunt sanse sa faceti rost de banii necesari pentru a incepe lucrarile.

Ca sa evitati neintelegerile cu partenerul de viata, ar fi bine sa mergeti impreuna la cumparaturi si sa stabiliti inca de acasa, pe indelete, ce urmeaza sa cumparati.



Gemenii

S-ar putea sa primiti un cadou consistent pentru casa.

Se intrevede o zi foarte aglomerata, dar puteti avea realizari importante, care va vor produce o satisfactie deosebita.

Puteti petrece seara acasa, impreuna cu prietenii care v-au dat o mana de ajutor.



Racul

Un eveniment neasteptat ar putea sa va determine sa va puneti in aplicare mai devreme planurile de a face anumite modificari in locuinta.

O persoana mai in varsta din familie v-ar putea oferi un ajutor financiar dar va incerca sa isi impuna propriile idei. Fiti cat mai diplomat, fiindca o eventuala cearta v-ar afecta relatia pe termen lung!

Seara, este posibil sa primiti niste vesti mai putin placute de la o ruda din alta localitate.



Leul

Se pare ca sunteti preocupat de anumite probleme legate de locuinta. In aceasta dimineata este posibil sa descoperiti o ocazie favorabila de a rezolva o mare parte dintre probleme.

Partenerul de viata este de acord cu initiativele dumneavoastra.

Va sfatuim sa evitati speculatiile. Bazati-va pe intuitie!



Fecioara

Se pare ca simtiti de ceva vreme nevoia de a face anumite schimbari sau reparatii in casa, dar ati tot amanat din lipsa de timp sau de bani. Astazi sunt sanse sa rezolvati problema banilor si sa puteti trece la treaba.

S-ar putea ca partenerul de viata sa nu fie de acord cu toate ideile dumneavoastra, in special in privinta cheltuielilor.

Pentru a evita o cearta, sfatuiti-va inainte de a face lista de cumparaturi!



Balanța

Din punct de vedere astrologic, este recomandat sa amanati intalnirile de afaceri programate pentru azi, pentru ca este posibil sa nu fiti in cea mai buna forma intelectuala si riscati sa luati decizii paguboase.

In general, ar fi bine sa nu luati decizii importante azi.

In schimb, este o zi buna pentru a petrece mai mult timp in familie si pentru a rezolva diverse mici probleme in casa.

Seara, s-ar putea sa faceti planuri pentru o calatorie impreuna cu partenerul de viata.



Scorpionul

Este o zi buna pentru a va ocupa de familie si de eventualele probleme ale caminului.

Se pare ca v-ati propus sa cumparati un obiect de valoare pentru casa. S-ar putea ca o ruda apropiata sa va dea un sfat bun, ajutandu-va sa faceti o economie importanta.

Nu luati nicio hotarare fara sa va consultati cu partenerul de viata!



Săgetătorul

Daca intentionati sa faceti schimbari in casa, acum este un moment propice din punct de vedere astrologic. Este o zi buna pentru curatenie generala, reparatii, zugravit etc.

Va puteti baza pe ajutorul rudelor si al prietenilor.

Sfaturile unei rude ar putea tensiuna atmosfera din familie. Pentru a evita o cearta cu partenerul de viata, va sfatuim sa fiti prudent si sa va pastrati calmul.



Capricornul

Este o zi buna pentru a face in casa schimbarile la care va ganditi de ceva timp. Sunt sanse mari ca initiativa dumneavoastra sa fie bine primita de partenerul de viata si sa contribuie la armonia din camin.

Sunteti tentat sa cheltuiti mai mult decat va permite bugetul. Va sfatuim sa fiti prudent, pentru ca nu este un moment favorabil investitiilor.

Chiar daca aveti multe probleme de rezolvat, va recomandam sa nu va neglijati sanatatea. Gasiti-va timp si pentru odihna!



Vărsătorul

Aveti idei originale, apreciate de cei din jur, dar ar fi bine sa tineti cont si de parerile celorlalti.

Astazi nu este recomandat sa va implicati in activitati importante in afaceri sau pe plan profesional.

Daca se iveste ocazia sa faceti o excursie impreuna cu partenerul de viata, va recomandam sa nu ezitati. O calatorie relaxanta nu poate fi decat benefica relatiei.



Peștii

Traversati o perioada favorabila relatiilor sentimentale si initiativelor cu privire la camin.

Dimineata este posibil sa aflati ca o calatorie in interes profesional a fost anulata. S-ar putea sa fiti putin dezamgit, dar puteti profita de ocazie pentru a petrece mai mult timp impreuna cu cei dragi.

Seara este posibil sa fiti invitat la prieteni.