Ce spun astrele azi, 26 februarie

Luna Noua este un moment potrivit pentru a incepe ceva nou, indiferent de domeniu. Daca doriti sa schimbati radical o stare de lucruri, acum aveti ocazia. Acest context astral este potrivit mai ales pentru a incepe proiecte pe care doriti sa le desfasurati in secret.



Berbecul

Puteti sa incepeti o afacere noua sau sa va ganditi la investitii pe termen lung.

Dimineata sunteti in forma si plin de entuziasm, spre bucuria partenerului de viata. Relatiile cu prietenii ar trebui sa fie foarte bune.

Cei din jur va apreciaza munca, dar trebuie sa mai asteptati putin pana sa vedeti rezultate concrete. Nu va pierdeti rabdarea si evitati speculatiile!



Taurul

In prima parte a zilei s-ar putea sa va intalniti cu un prieten vechi care, va propune sa faceti o afacere impreuna. Merita sa incercati, insa ar fi bine sa nu renuntati la prudenta.

Dupa-amiaza s-ar putea sa fiti invitat la o intrunire tentanta, dar care pica intr-un moment nepotrivit. Daca acceptati invitatia, va sfatuim sa fiti cumpatat, mai ales la mancare.



Gemenii

Se pare ca sunteti intr-o forma deosebita, de care ar fi bine sa profitati. Este o zi buna pentru afaceri si calatorii, dar puteti avea succes si pe plan sentimental.

Este posibil sa obtineti venituri suplimentare dintr-o colaborare sau o tranzactie neasteptata.

Nu se intrevad probleme de sanatate, dar ar fi bine sa acordatimai mult timp activitatilor relaxante.



Racul

Intuitia va poate ajuta sa descoperiti o afacere care v-ar imbunatati simtitor situatia financiara si care se potriveste destul de bine cu ceea ce stiti sa faceti si cu timpul de care dispuneti. Consultati-va cu partenerul de viata!

Ar fi bine sa acordati mai multa atentie unei persoane mai in varsta din familie.



Leul

Aveti posibilitatea sa faceti schibari importante in viata dumneavoastra.

Daca v-ati dorit sa incepeti o afacere proprie, este momentul sa treceti la fapte. Contextul astral actual este favorabil tocmai acestui gen de initiative.

Astazi puteti sa va bazati pe intuitie.



Fecioara

S-ar putea sa aflati ca urmeaza sa primiti o suma mare de bani. Poate fi vorba despre o mostenire, o prima sau alt castig neasteptat.

Va recomandam sa fiti cat mai realist si sa va abtineti de la speculatii.

Pentru orice hotarare importanta, consultati-va si cu partenerul de viata!



Balanța

Traversati o perioada favorabila pe toate planurile, care va ofera posibilitatea sa rezolvati probleme importante.

Daca va ganditi sa va mutati intr-o locuinta noua, este momentul sa incepeti sa faceti demersuri concrete.

Ar fi bine sa tineti cont si de sfaturile unei persoane mai in varsta din familie.

Sansele de reusita cresc daca actionati calm si nu va grabiti.



Scorpionul

Intrati intr-o perioada in care contextul astrologic va este favorabil in plan financiar. Colaborarea intr-o afacere noua v-ar putea aduce beneficii substantiale.

Cei din jur au incredere in capacitatile dumneavoastra si este posibil sa va solicite ajutorul in chestiuni delicate.

Aveti grija sa evitati orice actiune care v-ar putea aduce in situatia de a incalca legea!



Săgetătorul

In prima parte a zilei este posibil sa rezolvati problema banilor necesari pentru a incepe o afacere. Ar fi bine sa va asociati cu un prieten care are experienta sau cunostinte in domeniu.

Atentie: preocupat de problemele materiale, riscati sa neglijati relatiile sentimentale.



Capricornul

S-ar putea sa va puneti problema inceperii unei afaceri proprii. Fiti realist si luati in calcul timpul si eforturile necesare!

Daca sunteti invitat la rude, ar fi bine sa acceptati.

Spre seara este posibil sa primiti o veste buna de la un prieten.



Vărsătorul

Se pare ca azi aveti un program foarte incarcat si sunteti nevoit sa faceti o multime de drumuri.

S-ar putea sa aflati ca va trebui sa plecati intr-o calatorie importanta.

Ar fi bine sa ii aratati partenerul de viata ca ii apreciati eforturile.



Peștii

Se intrevede o zi importanta pe plan sentimental. Aveti sanse mari sa va iasa in cale iubirea sau, daca ati gasit-o deja, relatia cu persoana iubita ar putea intra intr-o noua etapa.

Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa nu va faceti griji din cauza banilor. La nevoie, puteti conta pe ajutorul rudelor.

Nu lasati sa se adune prea multe probleme de serviciu!