Beneficiile somnului asupra sănătăţii

Stim cu totii cat de revigorant poate fi un pui de somn la timpul potrivit. Iar in unele tari, somnul de dupa-amiaza este o adevarata traditie. In culturile occidentale corporatiste, aceasta traditie poate fi considerata lene, insa inainte de a avea aceste prejudecati, afla ca puiul de somn are numeroase beneficii asupra sanatatii.



Marile companii precum Google sau Apple au inceput sa constientizeze acest lucru si le acorda angajatilor perioade de odihna in timpul programului de lucru. Astfel au descoperit din propria experienta ca somnul de dupa-amiaza poate duce la cresterea productivitatii.



Cat ar trebui sa dormi?



Expertii spun ca un somn de 10-20 de minute este foarte bun pentru a creste nivelul energiei si al alertei.



Somnul de 30 de minute iti poate da o stare de ameteala din cauza faptului ca te trezesti exact atunci cand corpul ar fi trebuit sa intre in somn adanc. Insa un somn de 60 de minute este perfect pentru a-ti imbunatati memoria.



Cel mai bun este somnul de 90 de minute, mai ales pentru persoanele care dorm putin noaptea. Acest somn face un ciclu complet si imbunatateste starea emotionala, memoria si creativitatea.



Nu inlocui, insa, somnul de noapte cu cel de dupa-amiaza. Cel mai bine este sa ai un somn bun noaptea, pe care sa-l completezi cu cel de zi.