5 remedii naturale pentru a scăpa de roşeaţa feţei

Fie ca fata ta se inroseste repede, fie ca este tot timpul rosie sau se modifica de la zi la zi, roseata faciala te poate face sa arati bizar.



Oamenii care sufera de rozacee se pot inrosi rapid de la soare sau de la un pahar cu vin.



Indiferent care ar fi cauzele rosetii faciale, iata cateva tratamente naturale, blande cu pielea, dar eficace in ceea ce priveste afectiunea.



1. Masti cu castravete

Inca din anul 1649 sunt binecunoscute efectele benefice ale castravetelui asupra tenului. Desi nu a fost descoperita o legatura directa care sa valideze efectele castravetelui asupra rozaceei, totusi ajuta la reducerea inflamatiilor si la calmarea pielii. Paseaza la blender sau razuie castravete rece de la frigider si aplica pe fata. Lasa sa actioneze cateva minute, apoi clateste.



2. Dieta antiroseata

Consuma alimente care reduc inflamatiile din organism, evita alcoolul, condimentele iuti, bauturile fierbinti. Acestea contribuie la cresterea temperaturii in corp si la aparitia rosetii.

Opteaza, in schimb pentru alimente “racoritoare” precum merele, telina, nuca de cocos, castravete, pepene, piersica, papaya, spanac. De asemenea, ajuta suplimentele din ulei de peste si probioticele.



3. Masti cu ovaz coloidal

Un remediu popular impotriva mancarimilor, rosetii si eczemelor este ovazul coloidal. Acesta hidrateaza pielea si reduce inflamatiile. Avand un potential redus de alergie, nu irita pielea. Amesteca 1-2 linguri de pudra de ovaz coloidal cu apa cat sa formeze o pasta pe care o poti intinde pe fata. Lasa sa actioneze 10 minute, apoi clateste. Repeta tratamentul de 4 ori pe saptamana.



4. Mirea de Manuka

Aceasta este o miere speciala provenita din Noua Zeelanda provenita de la albine hranite cu florile copacului Manuka. Bogata in antioxidanti, mierea de Manuka are proprietati antiinflamatorii, antibacteriene si este benefica in cazul rozaceei si a dermatitei seboreice, eliminand roseata si pastrand pielea hidratata. Aplica mierea direct pe fata, pe post de demachiant.



5. Ceaiuri antiroseata

Ceaiurile pot fi si baute, si aplicate pe piele. Cele mai indicate sunt ceaiurile de menta, musetel si ceai verde. Polifenolii din ceaiul verde ajuta la regenerarea celulara. Ceaiul de musetel este interzis celor care au alergie la ambrozie.

Pentru a prepara comprese cu ceai, fa ceaiul, pune-l la frigider apoi inmoaie un prosop moale in lichidul rece si tine-l pe fata de una-doua ori pe zi.