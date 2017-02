Vezi ce ZODII au cele mai lungi relaţii AMOROASE

Săgetătorul zboară din floare în floare, pe când Capricornul e foarte fidel şi are numai relaţii lungi. Vezi cât de stabile sunt sentimentele iubitului tău în funcţie de zodia lui.



Berbec

Berbecul are relaţii destul de scurte în general. Iubirea lui se naşte rapid şi e foarte puternică. În vâltoarea pasiunii îşi ia anumite angajamente pentru care nu este pregătit, ca apoi să-şi dea seama că a greşit şi să înceapă nemulţumirile şi certurile. Până la urmă se satură de probleme şi îţi ia tălpăşiţa la fel de repede cum a intrat în viaţa ta. Dacă îl recunoşti pe iubitul tău în această descriere, ai grijă să fii tu cea raţională şi nu te grăbi să te muţi cu el sau să te căsătoreşti dacă nu sunteţi 100% pregătiţi.



Taur

Taurul se îndrăgosteşte greu, dar când i se întâmplă cu adevărat de obicei este pentru toată viaţa. Atâta timp cât relaţia mergecât de cât bine, va sta lângă partenera lui cu orice preţ, măcar de dragul a ceea ce a fost odată. Însă sexul este important pentru el. Dacă sunt probleme în pat nu va ezita să-şi găsească pe cineva care să-i satisfacă nevoile, dar o va face discret, aşa încât partenera să nu alfe niciodată. Chiar dacă înşală la nivel sexual, Taurul rămâne fidel la nivel emoţional şi nu rupe relaţia decât dacă devine chiar insuportabilă.



Gemeni

Geamănul este foarte fidel, însă din punct de vedere social este ca un fluture care zboară din floare în floare. Şi când interacţionezi cu aşa de mulţi oameni, se mai întâmplă câte un flirt pe ici pe colo. Pur şi simplu nu se poate abţine să nu flirteze cu o fată drăguţă, doar aşa ca să-şi demonstreze lui (şi ţie) că este un cuceritor. Rămâne la alegere ta dacă accepţi sau nu acest comportament. De obicei, fidelitatea nu-i foloseşte la nimic băbratuluI Gemeni pentru că femeia de lângă el nu poate suporta flirturile dese la care trebuie să fie martoră şi în părăseşte.



Rac

Racul este foarte fidel, mai ales după căsătorie şi dacă îi sunt împlinite nevoile nu are de ce să renunţe la relaţie. Problema este că e cam greu să-i împlineşti nevoie, având în vedere că este atât de gelos, posesiv, bănuitor şi nesigur pe el. Cu timpul ajuneg să te înnebunească şi trebuie să ai nervi de fier sau să îl iubeşti foaret tare ca să-l suporţi. Oricum, nu-ţi face griji că te-ar părăsi sau te-ar înşela. Nu-i plac persoanele noi, grijile. Îi place să-şi găseasca pe cineva stabil şi să termine odată cu tot ce înseamnă întâlniri, dezamăgiri şi căutări.



Leu

Leul este un animal de pradă. Îi place să-şi pândească “prada”, să o seducă, să o curteze. Se îndrăgosteşte mai greu , dar iubeşte cu pasiune… timp de un an sau doi. Inima lui vrea mereu altceva şi instinctele de prădător îi cer să plece periodic la vânătoare. Este un bărbat fidel atâta timp cât durează relaţia, dar dn păcate relaţiile lui nu durează mult şi tu trebuie să te obişnuieşti cu gândul.



Fecioară

Îşi alege cu grijă partenera, iar când crede că a găsit-o nu-i mai trebuie nimic, nici măcar sex. De obicei relaţiile lui evoluează rapid către căsătorie sau măcar către o viaţă în comun. Lui îi trebuie prietenie, siguranţă, stabilitate materială şi relaţiile lui sunt mai degrabă nişte parteneriate pe termen lung. Nu este genul pasional, dar nici nu ţine să-i fii fidelă 100%. Atâta timp cât eşti o parteneră bună, lui nu-i mai treuie altceva. În general, relaţiile bărbatului fecioară sunt de lungă durată şi este, la rândul lui, un partener de viaţă devotat şi de încredere.



Balanţă

De obicei, bărbatul Balanţă este fidel şi devotat relaţiilor sale sentimentale care sunt de lungă durată în general. În primul rând este un bun prieten şi apoi un bun iubit, dar aştaptă acelaşi lucru de la parteneră. Totuşi, este un bărbat mofturos. Ce îi place azi, nu-i mai place mâine şi invers. În plus, nu are încredere în el şi nici în capacitatea lui de a atrage o femeie. Toate acestea fac ca relaţiile lui să fie pline de infidelităţi, gelozii şi certuri. Ca să ai o relaţie de lungă durată cu el trebuie să-i menţii viu interesul, mai ales în pat şi să-i acorzi multă atenţie.



Scorpion

Pare greu de crezut, dar pasionalul Scorpion este una din cele mai fidele zodii, iar o iubire adevărată durează pentru el până la adânci bătrâneţi. Pe de altă parte, Scorpionul este şi una din cele mai carismatice zodii şi atrage femeile fără să vrea, fiind mereu în centrul atenţiei. Aşa că partenera lui are tot timpul multe rivale cu care trebuie să lupte şi de obicei femeile nu fac faţă unei astfel delupte permanente. Astfel, apar probleme în relaţie, probleme care duc la despărţire în maxim doi ani.



Săgetător

Săgetătorul iubeşte aventura pe toate planurile, inclusiv pe cel sentimental. În plus, se decide cam greu şi refuză să-şi ia vreun angajament serios faţă de cineva. Şi chiar acă se căsătoreşte, îi vine greu să stea într-un singur loc, într-o singură relaţie pentru mult timp. Dacă vrei să ai o relaţie lungă cu Săgetătorul, trebuie să-i oferi multă libertate şi să fii gata din când în când să închizi ochii la câte o mică aventură de-a lui.



Capricorn

Bărbatul Capricorn este un tradiţionalist care îşi doreşte o relaţie tradiţională, cu o lunga fază de tatonare, u curta îndelungată şi o căsnicie care să dureze toată viaţa. De asemenea, aşteaptă fidelitate totală de la parteneră: dacă este înşelat relaţie e ca şi terminată. Însă dacă îi eşti fidelă poate trece peste orice, mai ales când sunt şi copii la mijloc. Copiii şi sexul de calitate fac ca relaţia lui să fie pe viaţă.



Vărsător

Te aştepţi să stea lângă tine toată viaţa? Mai bine întreabă-te dacă poate sta lângă tine câteva zile. Vărsătorul este foarte “neliniştit” în relaţii, mereu în căutare de altceva. Şi în plus, pune mare preţ pe sex, unde varietatea este extrem de importantă pentru el. Poate să aibă sentimente foarte puternice pentru o persoană, să fie gelos şi posesiv pentru ca la scurt timp să-şi piardă complet interesul. Ca să ai o relaţie de lungă duartă cu el, trebuie să-i menţii interesul viu, să-l stimulezi intelectual, să-ţi placă sexul al fel de mult cum îi place lui şi să eviţi plictiseala. De asemenea, trebuie să-ţi placă şi călătoriile la fel de mult pe cât îi plac lui.



Peşti

Este una din cele mai fidele zodii. Scopul sentimental al unui Peşte este să-şi găsească sufletul pereche şi să rămână lângă el pe viaţă. E genul acela de bărbat care se căsătoreşte la 19 ani şi îmbătrâneşte lângă soţia lui. Rar se întâmplă să înşele, dar dacă o face va avea grijă să nu afli niciodată. Şi de fapt el înşală doar atunci când simte că îi lipseşte ceva, de exemplu când nu îi acorzi suficientă atenţie.