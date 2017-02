Ce spun astrele azi, 25 februarie

Conjunctia Mercur-Luna da aripi imaginatiei si induce un optimism uneori exagerat. Exista riscul sa luam decizii care ulterior se vor dovedi hazardate. In plan sentimental este posibil sa predomine o atitudine rationala, echilibrata. Cresc sansele de a avea o comunicare buna, care sa conduca la clarificarea eventualelor neintelegeri.



Berbecul

Parcurgeti o perioada favorabila in plan profesional, care va motiveaza sa munciti intens. Atentie: riscati sa ajungeti relativ repede la epuizare.

Ar fi bine sa va menajati si sa va relaxati mai mult. Evitati orice fel de exces!

Este o zi foarte buna pentru a da un nou avant relatiei cu persoana iubita.



Taurul

S-ar putea sa fiti indispus si irascibil, probabil din cauza acumularii unor frustrari. Incercati sa va detasati si sa va relaxati!

In plan profesional este posibil sa apara castiguri suplimentare sau sa descoperiti o modalitate de a creste veniturile in scurt timp.

In a doua parte a zilei nu este exclus sa auziti vesti despre o fosta iubire sau chiar sa o revedeti.



Gemenii

In plan profesional este o zi buna pentru atragerea de noi investitori sau parteneri intr-un proiect nou.

Puteti sa faceti planuri de viitor, mai ales daca este vorba despre colaborari, parteneriate sau proiecte de grup.

Spre seara este posibil ca persoana iubita sa va faca o surpriza placuta.



Racul

Parcurgeti o perioada cu potential excelent in plan profesional.

Este posibil sa fiti avansat sau sa vi se incredinteze o sarcina deosebita, a carei rezolvare va poate aduce avansarea.

In a doua parte a zilei s-ar putea sa participati la o reuniune intr-un cerc nou, cu care descoperiti ca aveti multe in comun.



Leul

Este o zi favorabila initiativelor originale, indraznete.

In plan profesional se intrevede o calatorie de afaceri sau inceperea unui curs ori a unui studiu de perfectionare.

In a doua parte a zilei aveti ocazia sa imbunatatiti relatia cu rudele partenerului de viata.



Fecioara

S-ar putea sa fiti nevoit sa renegociati aspectele financiare ale unui parteneriat. Ar putea fi vorba si despre o suma de bani legata de o mostenire, un partaj ori un imprumut.

In relatia cu persoana iubita ar putea aparea anumite tensiuni. Daca reusiti sa calmati atmosfera, puteti petrece momene romantice deosebite.



Balanța

O zi favorabila la locul de munca sau in afaceri. Aveti sanse de reusita in negocieri, in interviuri de angajare, concursuri, examene.

In plan sentimental, este o perioada buna pentru a relansa relatia cu persoana iubita. Daca sunteti single, nu este exclus ca azi sa faceti cunostinta cu viitoarea iubire.

Este recomandat sa va menajati sanatatea si sa va odihniti mai mult.



Scorpionul

La locul de munca sau in afaceri este posibil sa survina evenimente neasteptate, care va obliga sa va schimbati programul.

Un proiect nou ar putea sa tensioneze relatia cu colegii sau cu partenerii de afaceri. Inainte de orice, apelati la calm si diplomatie pentru a risipi tensiunile!

In a doua parte a zilei va puteti relaxa in compania celor dragi.



Săgetătorul

Se pare ca va resimtiti dupa eforturile depuse in ultima vreme in plan profesional. Azi sunt recomandate activitatile care necesita mai putin efort si mai multa ingeniozitate.

In a doua parte a zilei este recomandat sa petreceti cat mai mult timp impreuna cu copiii (daca aveti), cu persoana iubita sau relaxandu-va cu un hobby creativ.

Daca nu aveti inca un partener de viata, azi sunt sanse sa intalniti dragostea.



Capricornul

In plan profesional, este o zi favorabila conceperii unor proiecte sau metode originale, ingenioase, inovatoare.

In camin aveti posibilitatea sa dezamorsati eventualele tensiuni si sa imbunatatiti relatiile cu parintii.

Este o perioada buna pentru lucrari de renovare a locuintei, gradinarit etc.



Vărsătorul

O zi cu mari sanse de succes in negocieri, examene sau interviuri de angajare. Sunteti convingator si reusiti sa impuneti respect.

In a doua parte a zilei este posibil sa apara tensiuni in relatiile cu rudele sau cu vecinii. Puteti sa aplanati un potential conflct daca discutati cu calm si faceti apel la diplomatie.

Atentie la tendinta de a fi mai rigid in gandire decat de obicei!



Peștii

In prima parte a zilei s-ar putea sa nu fiti intr-o stare de spirit prea buna. Ar fi bine sa amanati activitatile care necesita capacitate de concentrare.

Este o perioada foarte buna pentru a gasi noi metode de crestere a veniturilor. Sunt favorizate ideile ingenioase si abordarile originale.

Se intrevad castiguri frumoase, dar nu fara efort si perseverenta.