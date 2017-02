Noi acuzaţii în adresa raiderului numărul unu din CSI Veaceslav Platon

Noi detalii despre atacul raider, marca Veaceslav Platon, din satul Drepcăuţi, raionul Briceni, în urma căruia ar fi fost furată o întreprindere agricolă cu investiţii ucrainene.



Administratorii afacerii şi unii dintre angajaţi, care sunt locuitori ai satului, au venit la Chişinău, unde au organizat o conferinţă de presă.



În cadrul acesteia, păgubaşii au adus noi acuzaţii în adresa lui Platon şi a oamenilor din anturajul acestuia, care i-au lăsat fără business şi fără sursă de existenţă.



Întreprinderea a fost cumpărată în 2011 de un om de afaceri ucrainean, care a investit cinci milioane de dolari.



În total, întreprinderea a oferit zeci de locuri de muncă localnicilor.



Mai mult de jumătate dintre aceştia afirmă că s-au pomenit şomeri.



"Primeam salarii lunare pe card ca-n ţări civilizate. Nici nu am auzit de aşa ceva în agricultură. Ambii lucram cu soţul în SRL Drebozaci, iar în 2015 când au blocat conturile întreprinderii nu am primit salarii. Având student la Chişinău, vă închipuiţi să nu primeşti patru luni un ban de nicăieri", a spus locuitoarea satului Drepcăuţi, Ala Proca.



"SRL Drebozaci, din anul 2011 până în 2015 au plătit cele mai bune impozite din raion pe care s-a ţinut satul nostru. Satul înflorea", a menţionat consilierul localităţii, Larisa Ceban.



În 2015, prin intermediul persoanelor interpuse şi prin ameninţări, raiderul numărul unu din CSI a cerut să i se acorde 900 de hectare de teren.



În 2015, profitând de prietenia cu procurorii şi judecătorii raionului Briceni, oamenii lui Platon ar fi blocat parcul de tractoare a întreprinderii, care se pregătea de lucrările agricole de primăvară.



Ca urmare, gospodăria din Drepcăuți a fost pusă sub sechestru, conturile bancare blocate, iar în urma implicării a primarului din localitate, Ghenadie Ioxa, întreprinderea a ajuns în faliment.



Avocatul întreprinderii, Antonina Ivaşciuc a spus că Primăria satului Drepcăuţi a înaintat o cerere ilegală în instanţă privind iniţierea procedurii de faliment a întreprinderii din motiv că ar fi în incapacitate de plată.



Bloggerul, Veaceslav Balacci, care a făcut o investigaţia şi a scos la suprafaţă aceste detalii, susţine că Platon urmărea preluarea afacerii, dar şi destabilizarea situaţiei social-economică din ţara noastră.



"Un caz similar cum este la Drepcăuţi a fost de fapt şi-n satul vecin la Criva. A fost un plan de a destabiliza, de a sărăci satele de la nordul republicii pentru a le face vulnerabile la propaganda rusă, pentru a influenţa anumite acţiuni. Începând de la acţiuni de protest", a menţionat bloggerul.



În prezent, numele lui Platon figurează în cadrul unui dosar ce vizează frauda bancară.



Presa a scris că raiderul numărul unu din CSI a fost implicat în spălarea a 20 de miliarde de dolari din Rusia, prin băncile din Moldova.



Totodată, a relatat şi despre faptul că Platon a fost implicat în 1999 într-un omor la comandă.



În iulie 2016, Platon a fost dat în căutare internațională. Ulterior, el a fost arestat și extrădat Moldovei de către Ucraina.