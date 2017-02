Peste o sută de cerbi vor fi eliberaţi în pădurile din ţară

În perioada februarie-martie, Agenţia „Moldsilva” desfăşoară activităţi de strămutare, aclimatizare şi populare a fondului forestier naţional cu cerbi nobili şi cerbi cu pete. În acest an, urmează să fie eliberați în spaţii naturale aproximativ 150 de cerbi, comunică MOLDPRES.



Cerbii au fost crescuți în centre specializate pentru reproducere şi dezvoltare de la întreprinderea silvică Teleneşti şi Rezervaţia naturală „Codrii”, urmînd să fie transportați în păduri din sudul ţării.



Solicitată de MOLDPRES, Victoria Covali, consultant al Secţiei pază, protecţie şi gospodărie de vînătoare în cadrul Agenţiei „Moldsilva”, a informat că cerbii şi căpriorii înregistraţi pe teritoriul R. Moldova fac parte din categoria animalelor cu valoare înaltă cinegetică şi necesită îngrijiri speciale.



„După ce sînt strămutate din centrele de reproducere în spaţiul natural, cervidele sînt monitorizate. În aproape două luni de aclimatizare şi carantină, mamiferele sînt îngrijite de un personal special, care urmăreşte ca acestea să aibă linişte, pază şi hrană. Regimul presupune amenajarea sărăriilor, adăpătoarelor, precum şi surse de apă curgătoare, ţarcuri igienizate, iar pentru aceasta cerbii sînt întreţinuţi în interiorul pădurilor şi nicidecum în fîşiile forestiere limitrofe, în preajmă de activităţile oamenilor, trafic etc.”, a specificat Victoria Covali.



Potrivit specialistului „Moldsilva”, cel mai mare pericol pentru cerbii eliberaţi în natură îl prezintă braconajul. „Deşi vînătul cerbilor este interzis de mai mulţi ani, totuşi se mai întîmplă cazuri de vînătoare ilegală. Braconierii sînt mai periculoşi chiar decît riscurile naturale cum ar fi dăunătorii, bolile, animalele de pradă ş.a. Or, atîta timp cît nu vor fi înăsprite sancţiunile în acest sens, situaţia va rămîne complicată. În anul 2013, am iniţiat un proiect susţinut de Fondul Mondial pentru Natura Sălbatică, care prevede dotarea exemplarelor de cerb cu emiţătoare radiofonice, ceea ce ar permite silvicultorilor să urmărească mişcarea şi traiul animalelor. Sperăm că acest program, deosebit de important pentru evaluarea şi menţinerea biodiversităţii în pădurile R. Moldova, va fi continuat”, a conchis Victoria Covali.



În anul 2016, în fondul cinegetic gestionat de Agenţia „Moldsilva” au fost înregistrate 478 de exemplare de cerb şi 6160 de căprior. Cheltuielile pentru întreţinerea şi monitorizarea mamiferelor cu valoare cinegetică se estimează la aproape cinci milioane de lei anual.