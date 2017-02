Efecte NEBĂNUITE! ELIXIRUL TINEREȚII se poate prepara chiar la tine acasă

După utilizarea acestui elixir, vederea se îmbunătăţeşte în mod semnificativ, pielea devine netedă şi elastică, iar părul capătă strălucirea şi grosimea de altă dată.



Elixirul secret al tinereţii:



Ingrediente:



• Ulei de seminţe de in – 100 ml



• 2 lămâi



• 1 căpăţână mare de usturoi



• 0.5 kg miere



Preparare şi dozaj



Curăţă usturoiul şi adaugă-l în blender împreună cu o lămâie decojită şi cu o lămâie întreagă. Mixează ingredietele. Adaugă mierea şi uleiul de in şi mixează din nou. Elixirul se păstrează într-un recipient de sticlă închis ermetic, în frigider. Ia o lingură de trei ori pe zi, cu o jumătate de oră înainte de mese.



Uleiul de seminţe de in este considerat a fi un aliat al sănătăţii feminine. Uleiul de seminţe de in este foarte bogat în hormoni vegetali, conţine acid linoleic (omega6), acid oleic (omega9), acid gras palminic şi mai mult de 50% din cantitatea de acizi graşi pe care îi conţine este compusă din acid alfa-linoleic, ceea ce-l face să fie cea mai bogată sursă vegetală de acizi graşi omega3 (conţine de două ori mai mult omega3 în comparaţie cu uleiul de peşte), potrivit m.obiectiv.info.



Uleiul de seminţe de in este cea mai bogată sursă vegetală de lingani, antioxidanţi foarte importanţi, care, în combinaţie cu lămâia curăţă ficatul şi conductele biliare.



Sănătatea ficatului tău este principalul factor care contribuie sau nu la ţineretea organismului tău. Vitamina C pe care o întâlnim în conţinutul lămâilor este antioxidantul perfect. Aceasta întăreşte sistemul imunitar şi vasele de sânge. Usturoiul elimină paraziţii şi curăţă vasele de sânge, iar mierea îi oferă organismului tău cantitatea optimă de micronutrienţi, care, ajunşi în sânge, îţi întineresc întregul organism.