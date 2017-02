Durere de DINŢI? Scapă de ea cu tratamente NATURISTE

Dacă te loveşte o durere de dinţi în miezul nopţii, dentistul nu este disponibil pentru o programare, farmaciile sunt deja închise iar sertarul de urgenţă nu conţine medicamente pe bază de lidocaină, benzocaină, ibuprofen, paracetamol sau aspirină, ia în considerare şi alte alternative pentru a scăpa de această problemă.



Opreşte durerea folosind condimente



Pune puţin ulei de cuişoare direct pe dintele cu probleme. Acest ulei are proprietăţi antibacteriene remarcabile şi are, de asemenea, efect calmant, datorită căruia este folosit ca remediu pentru durerile de dinţi (conţine eugenol, compus chimic care funcţionează ca un anestezic local). În secolul al 19-lea, atunci când pastea de dinţi era rar folosită, iar dentiştii aveau mai degrabă instrumente de tortură decât aparatură medicală, fiecare doctor avea la îndemână ulei de cuişoare cu care reuşea să calmeze durerile de dinţi ale pacienţilor.



Acelaşi efect anestezic poate fi obţinut de la cuişoarele întregi. Pune câteva cuişoare în gură, lasă-le să se îmbibe puţin până când se înmoaie, strânge puţin între molarii nedureroşi pentru a elibera uleiurile din ele şi apoi ţin-le pe dintele dureros maximum 30 de minute.



Dacă nu ai la îndemână cuişoare, poţi face o pastă din pudră de ghimbir cu ardei iute. Se amestecă ingredientele, se adaugă câteva picături de apă pentru a se forma o pastă şi se aplică pe dintele dureros cu ajutorul unui beţişor de ureche sau cu o bucată mică de vată îmbibată în soluţia respectiovă.



Ai grijă: acest amestec poate irita gingiile, aşa că trebuie să fii atent să aplici soluţia doar pe dinte!



Apa de gură calmantă



Îţi poţi face propria apă de gură, cu ingrediente naturale, care să te ajute nu numai să ai o respiraţie proaspătă şi să ţii la distanţă bacteriile, dar care are şi efect de reducere a inflamaţiei, specifice durerilor de dinţi. Astfel, poţi amesteca o linguriţă de pudră de mentăîn 200 ml de apă, laşi la fiert 30 de minute, strecori şi laşi să se răcească. Pentru durerile dentare şi nu numai, ia o linguriţă din acest amestec, diluează în jumătate de pahar cu apă şi clăteşte gura de 5-6 ori pe zi.



De asemenea, pentru a calma durerile şi pentru a distruge bacteriile, poţi clăti gura cu osoluţie de apă oxigenată 20% diluată într-o cantitate egală de apă. Această soluţie poate oferi calmare temporară dacă durerea este însoţită de febră şi un gust neplăcut în gură (ambele sunt semne ale unei infecţii).



Atenţie: soluţia de apă oxigenată nu trebuie niciodată înghiţită. Ea trebuie scuiipată şi imediat se va clăti gura de mai multe ori cu apă.



În aceeaşi măsură, clătirea gurii cu apa călduţă în care se dizolvă o linguriţă de sare şi scuiparea acesteia poate ajuta la curăţarea zonei din jurul dintelui şi extracţia lichidelor care provoacă inflamaţia.



Gheaţa păcăleşte creierul



Pune un cub de gheaţă într-o pungă de plastic, înfăşoară punga cu o cârpă subţire şi ţine-l timp de 15 minute de dintele dureros pentru a anestezia nervii. Se pare că atunci când nervii de la nivelul degetelor trimit semnalul de “rece” la creier, acesta s-ar putea să depăşească din punct de vedere al importanţei semnalele de durere care vin de la dinţi.



De asemenea, poţi încerca o tehnică de presopunctură care în unele cazuri a avut efect. Folosindu-te de degetul mare, apasă punctul de pe dosul mîinii opuse unde se întâlnesc degetul mare şi arătătorul. Aplăcă presiuneîn acest loc timp de două minute şi astfel vei ajuta la declanşarea eliberării de endorfine, aşa-numiţii “hormoni ai plăcerii” din creier, care vor ameliora senzaţia de durere.