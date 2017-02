Ce spun astrele azi, 24 februarie

Aspectele planetare de azi aduc profunzime in gandire, limpezesc ideile si incurajeaza sinceritatea. Planurile facute astazi au sanse mari de reusita, dar numai daca sunt bazate pe corectitudine. Evitati gandurile negative la adresa celorlalti!



Berbecul

Este posibil sa luati o hotarare importanta cu privire la soarta unei relatii. Puteti sa va bazati pe intuitie. Aveti toate sansele ca decizia luata azi sa se dovedeasca inspirata.

Puteti realiza tot ce v-ati propus pentru azi, cu conditia sa actionati cu calm si rabdare.

Acceptati munca in echipa!



Taurul

La locul de munca, superiorii va apreciaza seriozitatea si ideile constructive. S-ar putea chiar sa se discute despre o marire de salariu.

Puteti sa faceti planuri si investitii pe termen lung, profitand de conjunctura astrala favorabila din aceasta perioada.

Oricat ati fi de ocupat in plan profesional, aveti grija sa nu va neglijati familia!



Gemenii

Dimineata aveti sanse sa va faceti remarcat la serviciu. Sa nu va mirati, insa, daca veti atrage invidia unor colegi!

Nu este exclus sa aveti discutii cu persoana iubita, care va reproseaza ca v-ati lasat acaparat de activitatea profesionala.

Merita sa feceti un efort si sa acordati mai multa atentie problemelor partenerului de viata.



Racul

Este momentul sa va ocupati de situatia financiara. Partenerul de viata va sustine si, impreuna, sansele de reusita sporesc.

S-ar putea sa aveti de semnat documente oficiale. Nu se intrevad probleme deosebite, dar va sfatuim sa fiti prudent.



Leul

Sunt sanse sa puneti la punct o colaborare avantajoasa, care sa va aduca venituri consistente pentru o buna perioada de timp de acum inainte.

Relatiile cu partenerul de viata ar trebui sa fie din ce in ce mai bune.

O ruda mai varstnica ar putea incerca sa se amestece in viata dumneavoastra. Faceti tot posibilul sa reactionati cu diplomatie!

Astazi va puteti baza pe intuitie.



Fecioara

Profunzimea ideilor si ambitia de care dati dovada azi va pot fi de mare ajutor in activitatea profesionala si in afaceri.

Sunteti capabil sa rezolvati destul de usor toate problemele de la serviciu sau din familie. Va recomandam sa tineti cont si de parerile celor din jur.

Evitati speculatiile de orice fel!



Balanța

A venit vremea sa finalizati proiecte indraznete, mai ales in domeniul afacerilor. Aveti toate sansele sa faceti mari pasi inainte.

Prietenii va sustin, impresionati de entuziasmul si optimismul de care dati dovada.

Relatiile cu colaboratorii sunt foarte bune.



Scorpionul

Este o zi prielnica schimbarilor importante pe plan profesional. S-ar putea sa vi se propuna o calatorie in strainatate, pentru un curs de perfectionare sau o alta activitate menita sa va largeasca orizontul profesional.

Aveti ocazia sa incheiati contracte avantajoase si sa faceti cunostinta cu persoane importante.

Va recomandam sa nu neglijati odihna, chiar daca sunteti invitat la o petrecere.



Săgetătorul

Pot aparea schimbari neasteptate in viata dumneavoastra.

Este o zi favorabila studiului, comunicarii si calatoriilor de afaceri.

In tot ce faceti, puteti conta pe sprijinul familiei si al prietenilor apropiati.

Azi este recomandat sa nu va asumati riscuri.



Capricornul

Se pare ca traversati o perioada favorabila in plan profesional. Superiorii va apreciaza ideile si nu este exclus sa primiti o recompensa.

Dupa-amiaza s-ar putea sa aveti mici probleme de sanatate. Nu este cazul sa va ingrijorati, dar n-ar strica sa va odihniti mai mult.



Vărsătorul

Azi aveti sanse mari sa rezolvati o problema financiara care a afectat bugetul familiei in ultima vreme.

Comunicarea sincera si deschisa va ajuta sa va consolidati relatiile si sa va faceti noi prieteni.

Exista riscul ca o discutie in contradictoriu cu o femeie mai in varsta sa degenereze in cearta. Incercati sa fiti cat mai diplomat si sa va pastrati calmul!



Peștii

Este posibil sa aveti cateva intalniri de afaceri si sunt sanse ca majoritatea sa se dovedeasca fructuoase.

In prima parte a zilei s-ar putea sa primiti o veste buna, in urma careia va schimbati planurile pentru maine.

Daca anumite intamplari de pe parcursul zilei va enerveaza, aveti grija sa nu va varsati nervii pe partenerul de viata!