Ce spun astrele azi, 23 februarie

Sextilul Mercur-Saturn insufla dorinta de a fi mai gospodar, de a face diverse imbunatatiri in casa si in jurul casei. De asemenea, se remarca un respect deosebit pentru tot ce inseamna cunoastere, stiinta, cultura si este de asteptat sa creasca interesul pentru studiu.



Berbecul

Se pare ca azi va preocupa in mod special caminul si diversele reparatii sau imbunatatiri in locuinta. Sunteti intr-o forma fizica foarte buna si aveti sanse sa duceti la bun sfarsit tot ce v-ati propus.

Este posibil sa ajungeti la discutii aprinse cu partenerul de viata in legatura cu investitiile planificate pentru casa. Va recomandam sa aveti rabdare. In curand veti sta mai bine cu banii.



Taurul

Dimineata s-ar putea sa simtiti nevoia sa faceti cateva schimbari prin casa si aveti sanse sa reusiti. Fiti pregatit sa faceti cateva drumuri si sa cheltuiti ceva mai mult decat v-ati asteptat!

O ruda mai in varsta s-ar putea oferi sa va ajute cu bani. Profitati de ocazie!

Astazi, cheia reusitei este o buna organizare.



Gemenii

Ar fi bine sa acordati mai multa atentie activitatilor casnice, chiar daca va preocupa chestiunile de afaceri.

La serviciu, intuitia va poate fi de mare ajutor, dar este indicat sa tineti cont si de parerile colegilor.

Spre seara, este posibil ca o ruda mai in varsta sa va ceara ajutorul intr-o problema de sanatate.



Racul

Persoanele mai tinere din familie va apreciaza planurile de reamenajare a locuintei, insa ar fi bine sa tineti cont si de parerile partenerului de viata.

Dupa-amiaza s-ar putea sa primiti o veste neplacuta in legatura cu o ruda si sa va pregatiti pentru o calatorie. Situatia nu este chiar atat de grava pe cat pare.



Leul

Se pare ca aveti, in sfarsit, resursele financiare pentru a face in casa schimbarile pe care le visati. Pentru aceasta, va trebui sa mergeti la cumparaturi impreuna cu partenerul de viata. Ar fi bine sa stabiliti de acasa lista de cumparaturi.

Odihniti-va mai mult!



Fecioara

Aveti posibilitatea sa terminati o lucrare in casa, inceputa cu ceva timp in urma.

O ruda mai in varsta din familie este dispusa sa va ajute financiar, dar va incerca sa va impuna ideile sale. Evitati o cearta care ar putea sa afecteze relatiile de familie!

Spre seara, este posibil sa primiti un cadou deosebit de la persoana iubita.



Balanța

Se pare ca sunteti hotarat sa va ocupati mai mult de problemele casnice. In prima parte a zilei aveti ocazia sa descoperiti o oferta imobiliara avantajoasa.

Pentru deciziile importante, ar fi bine sa va sfatuiti cu partenerul de viata.

Va sfatuim sa va ascultati intuitia si sa evitati orice fel de speculatii.



Scorpionul

Daca aveti de gand sa faceti anumite schimbari in locuinta, ziua de azi este tocmai buna, pentru ca va puteti baza pe sprijinul celor din jur.

Va recomandam sa nu va enervati daca o ruda apropiata, incercand sa va ajute, va agaseaza cu sfaturi numeroase.

Organizati-va cat mai riguros si incercati sa nu va propuneti mai mult decat puteti face!



Săgetătorul

Nu este recomandabil sa va programati activitati importante astazi, pentru ca este posibil sa survina o serie de evenimente neprevazute.

In prima parte a zilei s-ar putea sa aveti de alergat pentru a rezolva cateva probleme ale casei. Aveti mari sanse de reusita, inclusiv intr-o chestiune financiara.

Va sfatuim sa va ascultati intuitia.



Capricornul

Ziua de azi este favorabila in plan profesional si in afaceti, dar si activitatilor casnice si diverselor reparatii sau schimbari in locuinta.

Acum este momentul sa va puneti ideile in practica, mai ales ca beneficiati si de ajutorul familiei.

Ca sa puteti duce totul la bun sfarsit, ar fi bine sa nu va implicati in prea multe activitati simultan.



Vărsătorul

Se pare ca sunteti hotarat sa incepeti o lucrare complexa si originala, la care va ganditi de ceva timp.

Puteti sa faceti schimbari importante in locuinta.

Este posibil sa fiti nevoit sa faceti cateva drumuri scurte in interesul familiei.

Ar fi bine sa nu cheltuiti sume mari fara sa va sfatuiti cu partenerul de viata.



Peștii

Se pare ca aveti problemele de natura sentimentala si nu este exclus sa deveniti melancolic.

Dupa-amiaza, va reveniti si este posibil sa va dedicati activitatilor casnice. Azi sunt favorizate toate lucrarile de reparatii, renovare sau curatenie.

Va recomandam sa nu ii neglijati pe cei mici.