Parlamentul și PLDM, fără Chiril Lucinschi

Deputatul liberal-democrat Chiril Lucinschi și-a depus mandatul de parlamentar. Anunţul a fost făcut astăzi în cadrul unui briefing de presă.





Totodată, Lucinschi a specificat că va depune în scurt timp şi o cerere de retragere din Partidul Liberal Democrat din Moldova.

Potrivit deputatului, decizia a fost luată din motiv că nu ar dori să prejudicieze imaginea unui post de televiziune, acțiunile căruia le deţine în proporţie de 25%.

„Împreună cu o asociaţie internaţională am convenit să contribuim la implementarea unui proiect de reformare a unui post de televiziune autohton, astfel am luat decizia de a ceda 75% din acțiunile postului TV unei asociații de jurnaliști. În cadrul proiectului, voi deţine o parte minoritară a acţiunilor. Totuşi, am luat decizia să-mi depun mandatul de deputat, deoarece această activitate este incompatibilă cu statutul de politician”, a spus Lucinschi.

Chiril Lucinschi a fost deputat în Parlamentul R. Moldova din partea fracţiunii liberal-democraţilor din decembrie 2010.