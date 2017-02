Ce spun astrele azi, 22 februarie

Cuadratura Marte-Pluton nu aduce, in general, lucruri prea bune. Acest aspect astral confera predispozitii pentru conflicte si confruntari si favorizeaza schimbari profunde in toate domeniile, uneori dificile. Pentru cei care gandesc pozitiv, aceasta conjunctura astrala stimuleaza dorinta de innoire, de schimbare in bine.



Berbecul

Din cauza oboselii si a nerabdarii, este posibil sa deveniti irascibil si sa nu reusiti sa va controlati. Riscati sa aveti discutii aprinse cu cei din jur.

Ca sa nu va indepartati prietenii, va recomandam sa va stapaniti agresivitatea.

Spre seara, ar fi bine sa va ocupati putin si de problemele familiale.



Taurul

Se pare ca sunteti irascibil si nu este exclus sa aveti o reactie dura fata de partenerul de viata. Ca sa nu ajungeti la o cearta in toata regula, va trebui sa dati dovada de stapanire de sine.

Azi este indicat sa evitati intalnirile cu prietenii si calatoriile.

Pe plan financiar, este posibil sa luati o decizie care va va aduce in curand beneficii considerabile.



Gemenii

Aveti tendinta de a fi excesiv de critic. Va recomandam sa va temperati, pentru ca riscati sa va indepartati prietenii si sa intrati in conflict cu colegii.

Dupa-amiaza s-ar putea sa primiti vesti de la o ruda din alta localitate.

Spre seara aveti toate sansele sa va regasiti calmul si echilibrul.



Racul

S-ar putea sa nu reusiti sa va respectati programul din cauza unor evenimente neasteptate.

Este posibil sa aveti musafiri sau sa fiti invitat la rude. Cu aceasta ocazie, nu este exclus sa aflati anumite informatii care se vor dovedi foarte utile pentru a demara o afacere.



Leul

Se pare ca azi nimic nu va este pe plac si nimeni nu va intra in voie. Aceasta atitudine risca sa va creeze probleme la serviciu si in relatiile cu persoana iubita.

S-ar putea sa va enervati din cauza unei nereusite in afaceri.

Va sfatuim sa va pastrati calmul. O cearta cu partenerul de viata ar putea deteriora relatiile sentimentale.



Fecioara

Dimineata, o serie de evenimente neasteptate v-ar putea impiedica sa va respectati programul.

Nu este un moment bun pentru afaceri, intrucat s-ar putea sa suferiti un esec care sa va descurajeze.

Va recomandam sa va pastrati optimismul si sa acceptati sfaturile unei rude mai in varsta.



Balanța

Rezultatele sub asteptari ale unei investitii v-ar putea afecta starea de spirit si relatiile cu cei din jur.

Se pare ca traversati o perioada mai dificila in plan profesional si in afaceri si aveti impresia ca sansa va ocoleste.

Incercati sa alungati gandurile negre si sa va relaxati! O intalnire cu prietenii ar fi cea mai buna idee.



Scorpionul

Ambitia de a va imbunatati situatia financiara va poate face sa neglijati relatiile sentimentale. Nu este exclus sa aveti discutii cu partenerul de viata.

Spre seara, sunt sanse sa fiti invitat la o petrecere. Nu cautati pretexte pentru a va eschiva!



Săgetătorul

Astazi puteti gasi solutii originale pentru orice problema, castigand admiratia colegilor si a partenerului de viata.

Profitati de acest context favorabil! Aveti un randament deosebit si puteti finaliza tot ce ati inceput.



Capricornul

Pe parsursul zilei de azi este posibil sa survina tot felul de evenimente neprevazute, asa ca ar fi bine sa nu va faceti un program foarte strict.

S-ar putea sa aveti de facut cateva drumuri scurte in interes personal, spre nemultumirea partenerului de viata. Pentru a evita un conflict in familie, va sfatuim sa apelati la calm si sa fiti intelegator.



Vărsătorul

Aveti tendinta sa va enervati usor si sa reactionati impulsiv fata de cei din jur. Atentie, riscati sa tensionati relatiile cu colegii si prietenii!

Ar fi bine sa amanati deciziile importante in plan profesional si sa nu semnati documente oficiale.

Aveti posibilitatea sa luati o hotarare importanta pentru familie, in privinta unei calatorii.



Peștii

Dimineata s-ar putea sa fiti nervos din cauza unei controverse cu un partener de afaceri.

Nu va faceti griji! In a doua parte a zilei aveti toate sansele sa aplanati conflictul.

Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile unei femei mai in varsta.