Ce spun astrele azi, 21 februarie

Ziua de azi se afla sub influenta trigonului Mercur-Jupiter, care amplifica interesul pentru studii aprofundate si interdisciplinare. Prin urmare este posibil sa se manifeste o tendinta de a privi lucrurile in ansamblu, din mai multe puncte de vedere. Este o zi excelenta pentru a face schimb de experienta cu profesionisti din domenii conexe. La nivel macro, institutiile din domeniul juridic ar putea da dovada de mai multa transparenta si o mai buna comunicare cu presa.



Berbecul

Puteti avea succes intr-o calatorie de afaceri. Va recomandam sa fiti atent ce vorbiti cu persoanele care va insotesc.

Dupa-amiaza aveti posibilitatea sa rezolvati o problema de natura sentimentala. Este recomandat sa fiti cat mai intelegator si ingaduitor.

Spre seara este posibil sa primiti un cadou care va face placere.



Taurul

Dimineata sunteti foarte activ la locul de munca si va intelegeti bine cu colegii si cu superiorii. Parcugeti o perioada favorabila in plan profesional.

Se pare ca va framanta o problema sentimentala, dar reusiti sa va pastrati optimismul.

In ceea ce priveste sanatatea, nu se intrevad probleme deosebite.

Dupa-amiaza s-ar putea sa faceti cunostinta cu o persoana mai in varsta care va juca un rol important in viata dumneavoastra.



Gemenii

Sunteti in forma si se pare ca va ganditi sa incepeti noi activitati pentru familie si camin. Partenerul de viata si familia va sprijina.

S-ar putea sa va preocupe micile dificultati financiare cu care v-ati confruntat in ultima vreme. Nu se intrevad probleme serioase, asa ca puteti fi mai optimist.



Racul

In prima parte a zilei sunteti apreciat pentru entuziasmul de care dati dovada in plan profesional.

Va simtiti bine la o intalnire cu prietenii si este posibil sa fiti invitat la o petrecere.

Va recomandam sa fiti cumpatat, fiindca sunteti predispus la probleme de sanatate. Nu este cazul sa va ingrijorati, poate fi vorba despre o simpla indispozitie care va trece repede.



Leul

Dimineata este posibil sa luati o hotarare in urma careia trebuie sa va schimbati tot programul zilei.

Este o zi buna pentru a va ocupa de probleme financiare. Va sfatuim sa evitati orice fel de speculatii.

Daca aveti de luat decizii importante, ascultati-va intuitia!



Fecioara

Se pare ca sunteti plin de entuziasm si pus pe schimbari. Acum este un moment bun pentru a face planuri de viitor.

Ziua de azi este favorabila investitiilor, afacerilor si calatoriilor in interes personal.

Puteti avea succes in tot ce faceti. Profitati de acest context astral favorabil!



Balanța

Sunt sanse sa incasati bani atat de la serviciu, cat si dintr-o afacere.

Daca bugetul va permite, aveti posibilitatea sa faceti o investitie rentabila pe termen lung.

Va sfatuim sa va menajati sanatatea. Evitati surmenajul!



Scorpionul

Se pare ca sunteti foarte increzator in fortele proprii si dati dovada de spirit de aventura. Va sfatuim sa nu riscati prea mult.

Este o zi favorabila calatoriilor in interesul familiei, care va pot prilejui un succes nesperat in plan financiar.

Seara aveti ocazia sa petreceti momente placute alaturi de partenerul de viata. Nu este exclus sa primiti vizita unor rude.



Săgetătorul

In afaceri sau la locul de munca, azi puteti avea idei originale si initiative indraznete.

Dupa-amiaza s-ar putea ca partenerul de viata sa va reproseze ca nu va ocupati destul de problemele casei. Ar fi bine sa primiti criticile cu calm si sa incercati sa ii intelegeti punctul de vedere.

Va sfatuim sa tineti seama de sfaturile unei rude mai in varsta.



Capricornul

Se pare ca nu parcurgeti o perioada prea buna in plan financiar. Puteti gasi o modalitate de a creste veniturile daca incercati o abordare noua sau neconventionala a domeniului dumneavoastra de activitate.

Spiritul de aventura si optimismul va determina sa va asumati riscuri. Va recomandam sa fiti prudent si sa evitati speculatiile financiare.



Vărsătorul

Reusiti sa treceti mai usor peste grijile cotidiene, gratie entuziasmului si optimismului cu care incepeti ziua.

Dupa-amiaza s-ar putea sa faceti planuri pentru o calatorie mai lunga impreuna cu persoana iubita.

Va recomandam sa va bazati doar pe banii pe care ii aveti. Suma care vi s-a promis pentru o colaborare nu este inca o certitudine.



Peștii

Ar fi bine sa acordati mai multa atentie celor apropiati, pentru ca exista riscul sa vi se reproseze ca sunteti indiferent.

Este recomandat sa fiti cat mai prudent. Astazi sunteti predispus la greseli din neatentie, care va pot cauza pierderi financiare.