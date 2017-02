APE: Vectorul european are nevoie de promovare prin comunicare

Autoritățile Republicii Moldova nu au o strategie de comunicare a vectorului european şi de aici pornește problema perceperii acestui proces – a declarat directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victoria Bucătaru, în cadrul clubului de presă „Comunicarea Vectorului european într-un nou context de securitate regională”, desfășurat la IPN.





Cooperarea dintre autoritățile centrale și cele locale în promovarea parcursului european este deficitară, apreciază Victoria Bucătaru, care mai spune că este eronat să se creadă că doar autoritățile centrale trebuie să se preocupe de procesele de asociere cu UE. „În aceste procese trebuie să fie implicată nu doar populația, nu doar autoritățile centrale, dar şi autoritățile locale, care implementează legislația la nivel local şi au posibilitatea de a comunica cu cetățenii”, a declarat Victoria Bucătaru.

În acest context, directorul APE a spus că vectorul european are nevoie de promovare prin comunicare, la toate nivelurile. O comunicare deficientă are ca rezultat scăderea popularității vectorului european în rândul cetățenilor. Iată de ce sunt necesare mesaje comprehensive, dar totodată pe înțelesul cetățenilor de rând, „pentru că nu toată lumea are funcții publice şi nu toată lumea cunoaște vocabularul specific”.

„Când vom cunoaște care sunt necesitățile oamenilor şi cum percep ei procesul de reforme per ansamblu, vom putea să elaborăm mesaje şi am putea să combatem cu ele acele mituri care vizează modelul de dezvoltare european. Avem nevoie de o abordare metodologică, ceea ce nu s-a făcut până acum”, a spus Victoria Bucătaru.

Vicepreședintele Institutului georgian pentru studii strategice, Irakli Porchkhidze, prezent la clubul de presă, a spus că este important pentru fiecare țară să aibă înțelegerea proprie a relațiilor cu UE. Inclusiv în ceea ce privește accesul la piețe, libertatea de circulație. Pentru că așteptările sunt diferite pentru fiecare dintre țări.

Clubul de presă a totalizat proiectul „Strategia de comunicare a Republicii Moldova, Georgia şi Ucraina în procesul de implementare a Acordului de Asociere şi a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător” , implementat de Asociația Obștească „Asociația pentru Politică Externă”, cu suportul financiar al Fondului Internațional Visegrád.