Ce spun astrele azi, 20 februarie

Trigonul Lunii cu Uranus aduce mai multa sensibilitate, interiorizare, precum si dorinta de a fi mai bun cu cei din jur. Nu este exclus sa simtiti nevoia sa va autoanalizati si apoi sa va ganditi sa faceti schimbari in plan sentimental si in relatiile cu cei apropiati.



Berbecul

Aveti sanse mari sa rezolvati probleme legate de camin. Partenerul de viata va ajuta.

Dupa-amiaza s-ar putea sa intampinati probleme de natura birocratica.

Azi puteti sa va bazati pe intuitie.



Taurul

S-ar putea sa fiti putin descurajat de numarul problemelor pe care le aveti de rezolvat. Cu calm si rabdare, veti reusi.

Aveti sanse sa faceti schimbari in casa, spre satisfactia partenerului de viata.

Fiti atent pe ce dati banii! Nu este un moment prea bun pentru investitii.



Gemenii

Azi puteti avea succes in toate activitatile casnice.

Este posibil sa primiti o suma importanta de pe urma unei afaceri si sa va faceti planuri de viitor impreuna cu partenerul de viata.

Va sfatuim sa nu incepeti decat ceea ce sunteti sigur ca puteti duce la bun sfarsit.

Spre seara s-ar putea sa aflati ca o ruda sau o cunostinta are probleme de sanatate.



Racul

Aveti posibilitatea sa faceti schimbari importante in viata dumneavoastra, mai ales in privinta relatiilor sentimentale.

S-ar putea sa faceti cunostinta cu cateva persoane interesante, care v-ar putea deveni parteneri de afaceri.

Ar fi bine sa ascultati si parerile partenerului de viata.



Leul

S-ar putea sa fiti dezamagit din cauza unei afaceri care nu merge conform asteptarilor. Nu va descurajati! Pur si simplu, astazi nu este o zi buna pentru afaceri.

Aveti ocazia sa petreceti mai mult timp alaturi de persoana iubita. Puteti sa faceti impreuna planuri de viitor.



Fecioara

Chiar daca aveti multe probleme de rezolvat, ar fi bine sa va relaxati din cand in cand.

Sunteti tentat sa cheltuiti mai mult decat va puteti permite. Fiti prudent si cumpatat!

Dupa-amiaza este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana deosebita, care va juca un rol important in viata dumneavoastra sentimentala.



Balanța

Azi puteti avea succes in afaceri si in activitatile din camin. Aveti posibilitatea sa faceti schimbarile la care va ganditi de ceva timp.

Va sfatuim sa tineti seama si de parerile unui barbat mai in varsta.

Aveti grija sa nu incepeti prea multe treburi deodata, pentru ca s-ar putea sa nu le puteti duce pe toate la bun sfarsit!

Seara s-ar putea sa va intalniti cu un prieten cu care nu v-ati mai vazut de mult timp.



Scorpionul

Se pare ca sunteti hotarat sa faceti o schimbare in privinta relatiilor sentimentale.

Dupa-amiaza puteti petrece momente relaxante intr-o reuniune cu prietenii. Chiar daca sunteti in centrul atentiei, lasati-i si pe ceilalti sa vorbeasca!

Va sfatuim sa fiti diplomat si sa evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie.



Săgetătorul

Ar fi bine sa nu va planificati treburi importante pentru astazi, fiindca este putin probabil sa va puteti respecta programul.

Dimineata s-ar putea sa aveti de facut mai multe drumuri scurte pentru casa si pentru un membru mai tanar al familiei.

Puteti sa va ocupati de problemele financiare, pentru ca aveti sanse de reusita.

Evitati orice fel de speculatii!



Capricornul

Aveti ocazia sa dati sfaturi excelente unor persoane mai tinere.

Cu sprijinul financiar al unei rude, va puteti indeplini dorinta de a cumpara un obiect de uz casnic.

Este o zi favorabila investitiilor si intalnirilor cu prietenii, insa va sfatuim sa nu va neglijati partenerul de viata.



Vărsătorul

Aveti tendinta sa va dedicati total muncii si sa neglijati relatiile sentimentale. Va sfatuim sa acordati mai multa atentie familiei.

Dupa-amiaza, este posibil sa vi se propuna participarea intr-o afacere. Ar fi bine sa nu va grabiti, pentru ca exista riscul unui esec.



Peștii

Se pare ca sunteti decis sa terminati o activitate inceputa mai demult in casa. Puteti beneficia de ajutorul unei rude, dar va trebui sa ii suportati sfaturile insistente. Aveti grija sa nu se ajunga la cearta!

Spre seara s-ar putea sa va viziteze un prieten bun.