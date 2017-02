Ti se crapa des unghiile? Iata ce incearga organismul sa iti spuna

Manganul este un mineral cu proprietati antioxidante, necesar pentru dezvoltarea oaselor, vindecarea ranilor si metabolizarea carbohidratilor, a aminoacizilor si colesterolului. De asemenea, este esentia pentru absorbtia unor vitamine precum B si C, necesare pentru sanatatea creierului si pentru protejarea impotriva cancerului.



Deficitul de mangan este o problema serioasa si trebuie tratata cu atentie. Printre simptomele lipsei acestui mineral se numara slabiciune, greata, varsaturi, ameteli, dar si pierderea auzului si a parului. Daca te intrebi de ce ti se crapa foarte usor unghiile, acum ai raspunsul: intrucat suferi o deficienta de mangan.



Pentru a evita pericolele pe care le presupune deficitul de mangan, trebuie sa adopti o dieta cu alimente bogate in mangan.

Iata cam ce ar trebui sa mananci:



1. Fructe de mare. Midii, scoici si raci sunt doar cateva dintre multele tipuri de fructe de mare bogate in mangan. Fructele de mare sunt, de asemenea, o sursa sanatoasa de vitamine B, Omega-3 si aminoacizi esentiali.

2. Nuci si seminte. Alune, nuci pecan, nuci, nuci de macadamia sunt printre cele mai bune surse de mangan. Contin fibre, sunt bogate in vitamina E, cupru si magneziu.



3. Spanac. Legumele cu frunze verzi sunt unele dintre cele mai sanatoase alimente de pe planeta. Doar o ceasca de spanac are de doua ori mai mult decat doza zilnica recomandata de vitamina A si de sase ori mai mult decat cea de vitamina K.



4. Cerealele integrale. Acestea reprezinta o doza sanatoasa de mangan. Orezul brun, fulgii de ovaz, quinoa, meiul sunt doar cateva dintre variante. Cerealele reduc riscul de diabet zaharat de tip 2, de boli de inima si anumite tipuri de cancer.



5. Ceai negru. Una dintre cele mai simple moduri de a adauga un plus de mangan in dieta este o ceasca de ceai pe zi. Ceaiul negru are, de asemenea, avantajul de a fi benefic pentru inima si oase.