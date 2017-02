Ce spun astrele azi, 18 februarie

Aspectele planetare de azi favorizeaza inspiratia, deciziile corecte, legaturile de durata si seriozitatea in afaceri. In aceasta configuratie astrala, gandirea este mai clara si mai profunda.



Berbecul

Puteti avea succes pe plan profesional, la studii si in calatorii. Va recomandam sa profitati de acest context favorabil. Aveti ocazia sa va largiti orizontul intelectual si sa va afirmati pe plan social.

Dupa-amiaza s-ar putea sa intrati in posesia unor bani la care nu va asteptati, dar care va prind foarte bine.

Daca simtiti nevoia sa va relaxati, va sfatuim sa incercati odihna activa: un hobby, sport etc.



Taurul

Creativitatea este la cote maxime azi si va indeamna sa va ganditi la noi proiecte.

Se pare ca va dedicati timpul liber planurilor de pornire a unei afaceri. Puteti fi optimist: aveti sanse sa va descurcati cu cheltuieli minime.

Nu se intrevad probleme de sanatate, insa ar fi bine sa sa va relaxati mai mult.



Gemenii

Azi va bucurati de o inventivitate iesita din comun, care va poate fi de mare ajutor in afaceri. Aveti ocazia sa faceti o investitie importanta, care se va dovedi profitabila mai curand decat va asteptati.

Fiti mai atent cu partenerul de viata!



Racul

Se pare ca relatiile cu colegii sau partenerii de afaceri decurg foarte bine. Sunteti apreciat pentru hotararea si seriozitatea cu care abordati proiectele comune.

Puteti sa rezolvati cu usurinta problemele de la serviciu si de acasa.

Ar fi bine sa dati dovada de diplomatie si sa tineti cont de parerile partenerului de viata.



Leul

Azi se pare ca nu aveti o clipa de ragaz, dar sunteti hotarat si reusiti sa terminati tot ce v-ati propus.

Daca profitati de aceasta conjunctura favorabila, aveti numai de castigat pe plan profesional si financiar.

S-ar putea sa petreceti seara in mijlocul familiei si sa faceti planuri pentru o calatorie. Nu va faceti griji in ceea ce priveste banii: ii veti obtine in curand!



Fecioara

Este o zi favorabila studiului si afirmarii in societate.

Aveti idei foarte bune si puteti sa incepeti o activitate noua la care va ganditi de ceva timp.

Tineti cont de sfaturile unei persoane care a avut succes in problema ce va framanta!



Balanța

Dimineata s-ar putea sa luati o decizie importanta, care se va dovedi inspirata.

Daca vi se propune o colaborare, nu stati mult pe ganduri! Puteti castiga bani frumosi.

Fiti prudent si evitati speculatiile financiare!



Scorpionul

Aveti sanse mari sa va afirmati in afaceri si pe plan profesional.

S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti mai multe drumuri scurte si sa va ocupati de o investitie. Nu este exclus sa intampinati dificultati din cauza birocratiei.

Nu va descarcati nervii pe prieteni sau pe membrii familiei!



Săgetătorul

Se intrevad castiguri frumoase dintr-o activitate comerciala de care va ocupati cu seriozitate.

Usurinta cu care comunicati azi va ajuta sa rezolvati divergentele aparute intre colegii de serviciu.

Dupa-amiaza s-ar putea sa aveti o dezamagire pe plan sentimental.



Capricornul

Dimineata aveti posibilitatea sa rezolvati o problema a unui tanar din familie.

Pe plan profesional, treceti printr-o perioada favorabila si aveti ocazia sa va puneti ideile in practica.

Nu este exclus sa castigati bine si sa va afirmati in societate, dar n-ar strica sa fiti mai modest.



Vărsătorul

S-ar putea sa plecati intr-o calatorie neprevazuta, in interes familial. Puteti sa comunicati foarte bine si sa negociati cu persoanele de sex opus.

In ciuda numeroaselor obstacole, aveti toate sansele sa finalizati o activitate intelectuala careia i-ati dedicat mult timp.

Va recomandam sa evitati discutiile in contradictoriu cu o persoana mai in varsta.



Peștii

La serviciu, sefii si colegii va apreciaza ideile excelente.

Aveti mari sanse sa luati decizii inspirate si sa duceti la bun sfarsit obligatiile pe care vi le-ati asumat.

Dupa-amiaza, este posibil sa mergeti impreuna cu persoana iubita intr-o vizita la prieteni. Nu neglijati odihna!